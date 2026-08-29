López Miras: "No hay ni voluntad ni medios para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas"

MURCIA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha pronunciado esta mañana sobre la llegada de una nueva "narcolancha" con decenas de inmigrantes "a plena luz del día a la costa cartagenera". Una situación que ha calificado de "descontrolada".

López Miras ha recordado, a través de sus redes sociales, que hace una semana le exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "medidas urgentes contra las mafias", a lo que ha añadido, "sigo a la espera de respuesta".

"No hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas. Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección", ha concluido López Miras.