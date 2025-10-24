López Miras: "La nueva Ley de Ciencia fomentará las vocaciones STEM y la pasión por investigar"

Declaraciones del presidente López Miras sobre la futura Ley de Ciencia de la Región de Murcia y sobre la Semana de la Ciencia y la Tecnología - CARM

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha subrayado este viernes, durante la inauguración de la XXII Semana de la Ciencia y la Tecnología, que su Ejecutivo "sigue avanzando en la elaboración de la futura Ley de la Ciencia de la Región de Murcia, que fomentará las vocaciones STEM y la pasión por investigar".

En un contacto informativo en el Jardín del Malecón de Murcia, López Miras ha afirmado que con la futura ley "queremos que las personas, pero sobre todo los jóvenes, estén en el centro de la ciencia" y ha adelantado que la norma buscará "fomentar las vocaciones científicas, y la pasión por investigar y por innovar".

A la vez, tendrá como objetivo "impulsar la denominada ciencia abierta, es decir, que todos los ciudadanos puedan acceder a los avances científicos y a los datos que se generan a partir de esos avances", según ha precisado López Miras.

En referencia a la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que se celebra en Murcia hasta el domingo 26 de octubre, López Miras ha puesto en valor que se trata del "evento multitudinario y dirigido a los jóvenes más importante de toda España en cuanto a la divulgación científica, cultura del conocimiento y el fomento de la investigación y de la innovación".

"Es una edición en la que hay programadas medio millar de actividades, más de cien expositores y la participación más de 600 científicos, divulgadores, educadores y tecnólogos de 62 instituciones", ha reseñado López Miras. La cita prevé reunir a más de 25.000 visitantes, principalmente a jóvenes.

El presidente ha trasladado su agradecimiento al principal organizador del evento, la Fundación Séneca, así como a la Consejería de Universidades, las tres universidades de la Región de Murcia, los centros educativos presentes y las entidades y organizaciones que han colaborado para poner en marcha el evento.

ÚLTIMOS AVANCES TECNOLÓGICO

El jefe del Ejecutivo regional, acompañado de los rectores de las tres universidades de la Región, ha realizado un recorrido por los expositores y ha podido contemplar algunas de las actividades programadas hasta el domingo. Así, por ejemplo, ha conocido de primera mano algunos de los últimos avances tecnológicos de inteligencia artificial, biotecnología, salud, medioambiente y oceanografía.

La programación incluye 30 talleres en los que participarán más de 600 niños y jóvenes, así como exposiciones, visitas guiadas, jornadas de puertas abiertas, demostraciones científicas, experimentos en directo, teatro, monólogos, debates y conferencias.

También contará con otros espacios, como la zona de cuentacuentos, el planetario, el escenario para actuaciones en vivo y la 'STEMoteka', un espacio lúdico con la ciencia como telón de fondo, con talleres y demostraciones en directo.

La edición cuenta también con reconocidos divulgadores David Meseguer o Santi García Cremades, espectáculos de magia científica y actividades dedicadas al cuidado del medio marino. En este caso, se busca acercar al público de forma práctica y divertida a la realidad de las tortugas bobas y sus retos ambientales.

En declaraciones a los medios de comunicación, el rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, ha destacado que la institución docente aporta al evento un total de 18 estands, en los que están representados 45 grupos de investigación. "Hay planificadas como 230 actividades", ha afirmado.

El objetivo de esta edición, según el rector, es "poner en valor lo importante que es la ciencia para el día a día, para resolver problemas y, sobre todo, de alguna forma inocular en los jóvenes la idea de que el futuro está en la ciencia y que la investigación es apasionante, es un mundo maravilloso en el que una persona puede desarrollarse perfectamente y tener al tiempo que lo hace la sensación de que está contribuyendo a resolver problemas, a ayudar a los demás".

Por ello, Luján ha animado a los jóvenes a que "hay un futuro maravilloso en el estudio, en la educación y en la ciencia".

Desde la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), el rector, Mathieu Kessler, ha destacado que "la ciencia y la tecnología son absolutamente esenciales para nuestras sociedades". "Son las que dan forma, que habilitan, que permiten, que potencian las maneras que tenemos de convivir, las maneras que tenemos de relacionarnos", ha asegurado.

Kessler ha señalado que la UPCT, como universidad eminentemente tecnológica, "está totalmente entregada a contribuir a las soluciones de los retos que se plantean para nuestras comunidades".

En este sentido, ha explicado que durante la Feria de la Ciencia y la Tecnología la institución traslada más de 200 investigadores y técnicos y promueve 45 talleres de ámbitos como la agroalimentación, el agua, la tecnología, la inteligencia artificial, la robótica, la arquitectura, el urbanismo o la sostenibilidad.

La rectora de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), Josefina García, ha destacado la importancia de "sacar la universidad a la calle" y mostrar "lo que se cuece en nuestros laboratorios" durante la Semana de la Ciencia. "Es sacar una parte esencial de la universidad, que es la ciencia, es la investigación", ha afirmado.

"Traemos aquí lo más novedoso que tenemos en cuanto a la ciencia que ahora mismo se está produciendo en nuestras aulas para que los alumnos puedan verlo, puedan vivirlo en primera persona", ha explicado la rectora. En este sentido, ha puesto como ejemplo un estand en el que un grupo de investigación de la UCAM medirá el rendimiento y la actividad física de las personas que hagan ejercicio en bicicleta.

Según García, esta iniciativa forma parte de los esfuerzos de la universidad por mostrar "la diversidad de cosas tan pequeñas, pero al mismo tiempo tan sumamente atractivas, que suceden en la universidad y que están destinadas y dirigidas a ellos y a su mejor cualificación para que sean personas útiles en la sociedad del futuro".

El concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, ha afirmado que, con este evento, la comunidad "demuestra que no solo es una región de talento, sino también que comparte ese conocimiento, que apuesta por la ciencia y por despertar las vocaciones tempranas entre nuestros más jóvenes".

Guillén ha destacado que en esta edición de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, la ciudad, que "se ha convertido en un referente nacional en Smart City", muestra "sus últimos avances en tecnología para el servicio de las personas" con el objetivo de que "todos los vecinos lo puedan conocer y disfrutar".

Por último, ha agradecido "a la Fundación Seneca, a la consejería, a las universidades y a todas las organizaciones y entidades participantes por estar un año más aquí y por ayudarnos a divulgar, a compartir y a hacer que la ciencia llegue cada vez más lejos y a involucrar más a nuestros jóvenes en actividades tan importantes".