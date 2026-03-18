López Miras participa como entrenador en el partido de fútbol solidario a beneficio de la Fundación Aladina

Foto de familia del partido de fútbol solidario organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia a beneficio de la Fundación Aladina - CARM

MURCIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asistido este miércoles, en el Estadio La Condomina de Murcia, al partido de fútbol solidario organizado por la Federación de Fútbol de la Región de Murcia a beneficio de la Fundación Aladina, que ayuda a niños con cáncer, según ha informado la Comunidad.

López Miras ha ejercido como entrenador de uno de los dos equipos, que reunían principalmente a profesionales del ámbito de la comunicación, del mundo empresarial y también exfutbolistas profesionales como Andreas Reinke, José Luis Acciari o Ricardo Pérez de Zabalza, 'Richi'. El partido concluyó con empate a uno.

El máximo responsable autonómico ha descrito esta cita como "mucho más que un partido de fútbol", ya que representa "lo que es la Región de Murcia: solidaridad, generosidad y compromiso por los demás".

La recaudación de fondos por este partido se destinará al proyecto de la Fundación Aladina para la construcción de un nuevo gimnasio pediátrico en el hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.

"Hoy hemos jugado por los niños con cáncer y para contribuir a que sea una realidad ese gimnasio pediátrico de La Arrixaca", ha subrayado López Miras, quien ha trasladado su agradecimiento "a la Federación de Fútbol de la Región, a medios de comunicación, empresarios e instituciones que aportan lo que tienen para ayudar a quienes más lo necesitan".

Este encuentro es la primera acción del proyecto ADEF Solidaria, la selección del grupo empresarial vinculado a la Federación de Fútbol de la Región, que, bajo el lema de 'Juntos somos más. Juntos hacemos equipo', busca convertir este deporte en una herramienta de acción social.

El choque ha enfrentado a una selección de ADEF Solidaria y a un combinado del ámbito de la comunicación e influencers de la Región de Murcia.