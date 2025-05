López Miras pedirá comparecer en la Asamblea para abordar el "atropello" al Tajo-Segura: "Tenemos que pararlo"

MURCIA 16 May. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha avanzado este viernes que solicitará comparecer en la Asamblea Regional de Murcia para abordar el "atropello" que supondrá el cambio de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura para todo el Levante y que, a su juicio, "tenemos que parar entre todos".

En una entrevista en La 7, recogida por Europa Press, López Miras ha afirmado que el "recorte" al trasvase supondrá "un hachazo" no solo al regadío murciano, alicantino y almeriense, sino a la economía y al futuro de estos territorios.

Respecto al pleno del pasado martes en el Congreso, en el que defendió una proposición de ley para el mantenimiento del Tajo-Segura, el dirigente regional ha afirmado que mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "alineó" a los diputados 'populares' para apoyar el "blindaje" del trasvase, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, "dio la orden" para que los socialistas votaran "en contra".

Ha indicado que durante la sesión en la Cámara Baja, "los diputados del Partido Popular de todas las comunidades autónomas" respaldaron "la defensa del trasvase", pero la iniciativa no salió adelante "porque hubo diputados que votaron en contra", y estos fueron "los del Partido Socialista".

"Al menos deberían de tener un poquito de vergüenza los diputados socialistas de la Región de Murcia, entre ellos el secretario general", ha dicho López Miras en referencia a Francisco Lucas, al que ha acusado de subir a la tribuna del Congreso "a defender el cierre del Tajo-Segura".

"¿Cómo se puede ser murciano y defender en el Congreso de los Diputados el cierre?", se ha preguntado el máximo dirigente regional, quien ha insistido en que "lo sangrante, lo vergonzoso, lo indignante es que había tres diputados murcianos entre los socialistas, y los tres apretaron el botón de recortar el trasvase".

Preguntado sobre si la ausencia de voto de Núñez Feijóo fue determinante en la votación, López Miras ha respondido que "evidentemente no" fue decisivo, y que el líder del PP estatal "hizo lo que tenía que hacer", que era "alinear a todos sus diputados" para votar a favor de la propuesta.

"La oposición intenta manipular, intenta engañar, intenta tratar a los murcianos como si no tuvieran criterio y como si no supieran contar los votos", ha agregado el presidente de la Comunidad, para remarcar que el voto en contra "invalida" y "deslegitima" al PSOE "para defender los intereses de la Región".

Ha manifestado que entiende que, ante este panorama, "la inmensa mayoría de los murcianos estén enfadados", por lo que ha apelado a la sociedad de la Región a "unirse" en torno a la defensa del trasvase, porque, ha advertido, "nos jugamos mucho".

También se ha referido al anuncio del PSOE de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) prevé licitar la construcción de dos nuevas plantas desaladoras en Águilas (Murcia) y Torrevieja (Alicante) a finales de 2026 o principios de 2027.

Al respecto, ha apuntado que este tipo de instalaciones "nunca van a ser la alternativa al trasvase Tajo-Segura por sostenibilidad, por acceso, por el coste, porque el agua no tiene propiedades suficientes para que crezcan los cultivos, porque es imposible que lleguen a determinadas cotas de interior".

"No pueden ser la sustitución, no es la alternativa el agua desalada al trasvase; el señor Lucas no lo ha entendido, o sí lo ha entendido e insiste en engañar a los murcianos", ha dicho el presidente de la Región, que ha recordado que pasaron 13 años "desde que se anunció" la construcción de la desaladora de Torrevieja hasta que llegaron las primeras aguas.

Ha insistido en que "si no conseguimos toda la sociedad que el Gobierno de Pedro Sánchez eche marcha atrás todos los planes para cerrar el Tajo-Segura, vamos a volver cinco décadas atrás". "Esto no es una cuestión solo de los agricultores, también es de toda la Región", ha apostillado.

En su opinión, el "recorte de muerte" al trasvase es "todavía más sangrante" porque ahora las reservas hídricas de España están "en máximos históricos".

Respecto a las acciones previstas por el Ejecutivo regional para parar lo que ha considerado una "tropelía", López Miras ha comentado que está buscando "alianzas" con "todos los territorios" y además la Comunidad usa "todas las herramientas" a su disposición, incluidas las institucionales, las políticas, las administrativas, las judiciales y las sociales.