López Miras: "Pedro Ángel Roca encabeza la candidatura con el proyecto más sólido que se presenta en Torre Pacheco"

El acto de presentación del candidato a la alcaldía de Torre Pacheco consigue un lleno histórico reuniendo a más de 600 asistentes



TORRE PACHECO (MURCIA), 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha clausurado el acto de presentación del candidato a la alcaldía de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, afirmando que encabeza una candidatura con el proyecto "más sólido que se presenta en Torre Pacheco, el del Partido Popular". Este acto ha conseguido un lleno histórico reuniendo a más de 600 asistentes.

El presidente ha destacado que "Pedro Ángel es una de esas personas que no necesitan la política, pero a las que la política sí que le necesita", y que "ha demostrado sobradamente su profesionalidad, su solvencia y su capacidad de gestión en el ámbito privado", según informaron fuentes del PP en un comunicado.

Por ello, ahora "decide dar todo aquello que ha demostrado con creces y que le ha llevado a tener un gran prestigio y reputación profesional a todos los vecinos de Torre Pacheco y, por lo tanto, también a la Región de Murcia".

Estos últimos cuatro años para Torre Pacheco "no han sido buenos", ha lamentado López Miras. "El gobierno de independientes y socialistas ha sumido a Torre Pacheco en la inacción. No hay proyecto, no hay ideas, no hay futuro. Hay estancamiento", ha aseverado.

Por ello, ha destacado, "para que la Región de Murcia crezca, tiene que crecer Torre Pacheco" y para eso "necesitamos un candidato y un alcalde que lo haga con ideas, propuestas, ganas, fuerza, valentía e ilusión. Y ese es Pedro Ángel Roca".

Ha señaldo que desde el Gobierno regional se ha invertido en Torre Pacheco 4,5 millones para que se ejecute el tanque de tormentas más grande de la Región. También, se destinaron más de 3 millones de euros para inversiones en distintas carreteras; y "hemos defendido la infraestructura más importante para Torre Pacheco, para un sector agroalimentario y para los agricultores que son esenciales en este municipio, como es el Trasvase de Tajo-Segura".

"Si hay un municipio al que afecta y condena en todo el Levante español el recorte del 50% del Trasvase, que ha aprobado el Gobierno del Partido Socialista de Pedro Sánchez, es el de Torre Pacheco", ha indicado.

Por lo tanto, ha sostenido que "defender el Trasvase Tajo-Segura es defender también a los ciudadanos de Torre Pacheco. Y ahí van a tener la postura firme del Partido Popular, que precisamente ayer registraba una iniciativa para blindar, para proteger por ley el trasvase Tajo Segura y que ni Pedro Sánchez, ni la ministra Rivera, ni el Partido Socialista puedan recortar ni puedan cerrarlo como quieren".

Por su parte, el candidato a la alcaldía de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, se ha mostrado con "una ilusión enorme" y ha asegurado que "este es el más ilusionante de mi vida y, por supuesto, quiero ser el próximo alcalde de los pachequeros".

Asimismo, ha destacado sentirse "muy arropado tanto por el Partido Popular a nivel local como a nivel regional" y "eso hace incrementar esa ilusión que yo le pongo a esta nueva etapa de mi vida".

A 100 días de las elecciones del 28 de mayo, Roca ha explicado que "son 100 metros lisos que creo que los voy a aguantar perfectamente", ya que "estoy preparado para ello y no tengo duda ninguna de que voy a llegar a la meta"

Por otro lado, el presidente del PP en Torre Pacheco, Antonio Jesús Garre, ha afirmado que "hoy es el punto de partida de una nueva etapa ilusionante, apasionante y de renovación para el municipio de Torre Pacheco" y ha asegurado que "el 28 de mayo habrá nuevo alcalde y se llama Pedro Ángel Roca" que "cuenta con todo el apoyo unánime del Partido Popular de Torre Pacheco y del Partido Popular de la Región de Murcia".

BARÓMETRO CEMOP

El CEMOP "nos anima a seguir trabajando como estamos haciendo ahora, para seguir defendiendo la Región de Murcia ante quien sea y donde sea", ha afirmado el presidente regional. "Cuando hay gobiernos que dependen de otros partidos, las cosas no funcionan". Es por ello por lo que, "necesitamos un gobierno que dependa solo del Partido Popular para poder tomar decisiones rápidas y decisiones certeras".

"El barómetro arroja unos datos que son importantes", ha asegurado. "Una amplia mayoría de ciudadanos en la Región de Murcia está en contra de que se cierre el Trasvase Tajo Segura". La "inmensa mayoría" de los ciudadanos creen que "nos perjudica seriamente" y "debería tomar nota de esto tanto el Partido Socialista como Pedro Sánchez".