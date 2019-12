López Miras: "que Pedro Sánchez no cuente conmigo para blanquear a los separatistas catalanes"

Publicado 12/12/2019 17:56:49 CET

"Al PSRM y a Conesa les va mal porque siempre que tiene que elegir entre la Región o Pedro Sánchez, siempre eligen a Sánchez", lamenta

MURCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, se ha mostrado dispuesto a hablar con el candidato socialista a la presidencia del Gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre el "futuro" de la Región y del país, pero le ha advertido que no cuente con él para "blanquear a los separatistas catalanes".

López Miras ha contestado de esta forma en una entrevista concedida a la Cadena COPE recogida por Europa Press, al ser preguntado por la ronda de reuniones que el candidato socialista y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, pretende hacer con los presidentes autonómicos.

A este respecto, López Miras ha recordado que el Ejecutivo regional ha mandado desde el pasado mes de septiembre unas 11 cartas al Gobierno central pidiendo reuniones, tres o cuatro destinadas al propio Pedro Sánchez y el resto a sus ministros. Además, López Miras ha llamado dos veces al presidente del Gobierno en funciones personalmente, sobre todo, a propósito de la crisis del Mar Menor y de su visita a la Región, pero Sánchez no ha querido recibirle en ninguna de esas ocasiones.

"Ayer nos enteramos de que Pedro Sánchez nos va a llamar a los presidentes autonómicos", ha dicho López Miras en referencia a la ronda de reuniones que el presidente del Gobierno central en funciones quiere llevar a cabo con sus homólogos autonómicos, incluido el presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra.

López Miras ha afirmado que si Pedro Sánchez le llama, "evidentemente" le cogerá el teléfono y le preguntará si quiere hablar de la financiación, que fue el motivo por el que le envió una de las primeras cartas. "A ver si quiere explicarme por qué los murcianos estamos recibiendo menos dinero para Sanidad y Educación que el resto de los españoles y si lo va a arreglar", ha aseverado.

De la misma forma, López Miras dirá a Sánchez que pueden hablar de agua, "porque le envié otra carta pidiendo explicaciones sobre por qué nos han engañado y no se ha prorrogado un decreto de sequía que es necesario para la Región, diciéndonos que había un informe del Consejo de Estado que luego era mentira".

Asimismo, preguntará a Sánchez "porque el Ministerio para la Transición Energética cerró el mes pasado el trasvase del Tajo-Segura en contra de lo que decían los técnicos; y por qué están amparando que el Gobierno de Castilla-la Mancha del PSOE cierre también el trasvase".

"También le preguntaré a Sánchez si me está llamando para hablar del Mar Menor, porque tiene alguna carta mía de urgencia y dos llamadas al respecto", según López Miras, quien se pregunta si lo que el presidente del Gobierno en funciones le quiere comunicar por primera vez es "una sola medida que vaya a aplicar para la recuperación del Mar Menor y una sola partida presupuestaria".

En definitiva, López Miras preguntará a Pedro Sánchez si le llama para hablar de estos temas que interesan a la Región. Por el contrario, si lo que Pedro Sánchez quiere es "blanquear" al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, el jefe del Ejecutivo murciano ha dicho que no cuente con él.

"Que no cuenten con nosotros en llamadas para utilizar a la Región y manipular a un millón y medio de murcianos simplemente para contentar a los que quieren romper España", ha aseverado López Miras, quien sí se ha mostrado dispuesto a hablar del "futuro" de España y de la Comunidad de Murcia.

"CONESA SIEMPRE ELIGE A PEDRO SÁNCHEZ"

López Miras también se ha referido a las declaraciones del secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, quien ha criticado que, a día de hoy, todavía no haya sido citado por él para mantener un encuentro.

En este sentido, ha justificado que al PSRM y a Conesa "les va mal" porque "siempre que tiene que elegir entre la Región de Murcia o Pedro Sánchez, siempre eligen a Pedro Sánchez".

Por ejemplo, lamenta que "cuando hablamos de financiación autonómica y de que el Gobierno de España nos está maltratando, en lugar de ponerse de lado de la Región y exigirle a Pedro Sánchez, Conesa se pone de parte de Pedro Sánchez y pide que subamos los impuestos a los murcianos".

"Cuando hablamos del Mar Menor, en lugar de ponerse al lado de la Región y exigir compromisos al Gobierno de España, se pone de parte de Pedro Sánchez y nos dice que tenemos que subir impuestos para que el Gobierno regional asuma toda la recuperación del Mar Menor aunque no tengamos competencias", ha criticado.

"Y cuando hablamos de agua, en lugar de ponerse al lado de los regantes y del millón y medio de murcianos, lo que hace es ponerse al lado de su jefe Pedro Sánchez", según López Miras.

"Cuando el PSOE en Castilla-la Mancha amparado por el Gobierno central de Pedro Sánchez dicen que quieren reformar los caudales ecológicos del Tajo de tal manera que dicen que van a poner unos superiores al caudal que lleva ahora mismo el Tajo, el PSRM y Conesa se ponen del lado de quienes nos quieren cerrar el trasvase", lamenta.

Y es que si se aprobase esta medida, López Miras advierte que en los últimos 40 años solo habrían tenido lugar dos trasvases desde el Tajo al Segura.

PRESUPUESTOS PARA 2020

En cuanto a la tramitación de los Presupuestos de la Comunidad para 2020, López Miras ha reconocido que todavía no han mandado ningún borrador a Vox, pero ha desmentido que estén "ninguneando" a esta formación. De hecho, recuerda que su investidura y la estabilidad parlamentaria se pudo conseguir "gracias al apoyo de Vox y a los compromisos que acordamos con ellos".

El Gobierno regional está cerrando actualmente el borrador y ha comunicado a Vox que, en cuanto se concluya, "nos cerraremos con ellos para enseñárselos, para negociar y para intentar tener unos Presupuestos lo antes posible, por supuesto, contando con el apoyo de Vox que necesitamos".

Espera que en esos Presupuestos "se reflejen las peticiones y las propuestas de los tres partidos que deben de sostenerlos prioritariamente, intentaremos todas las posibles".

No obstante, ha pedido que se "eleve un poco la vista" y se compare la situación con el panorama nacional, porque la negociación en la Región "está en un estado muy avanzado respecto al resto de España".

MAR MENOR

Al ser preguntado por la situación del Mar Menor, ha reconocido que su recuperación está complicada "si no se toman decisiones ya". Ha destacado que, en este proceso, el Gobierno murciano "siempre se ha guiado de los científicos" y, tras la DANA de septiembre, lo que dijeron es que "si se tomaban medidas ya, en primavera se podrían empezar a ver síntomas de recuperación".

Ha asegurado que el Gobierno murciano está haciendo "todo lo que está en su mano". Principalmente, ha impulsado una ley que proteja integralmente el Mar Menor y que se va a aprobar antes de que finalice el año. Se trata, añade, de una ley que "va a regular todos los usos que, durante 60 años, están ejerciendo presiones en el Mar Menor".

No obstante, ha remarcado que esta tarea no es solo competencia de la Comunidad, y ha advertido que si Pedro Sánchez "sigue dando la espalda al Mar Menor, no vamos a conseguir una recuperación plena de aquí a unos meses".

"La ley lo va a regular todo, pero si siguen entrando más de 200 litros de vertidos por la rambla del Albujón que solo puede parar el Gobierno de España, no vamos a poder arreglar esto", según López Miras, quien cree que "necesitamos del trabajo de todos" y que, al menos, el Gobierno central "implemente una sola medida".

López Miras ha remarcado que lo que más le preocupa son las personas afectadas. "El Gobierno de la Región va a estar a su lado", según el jefe del Ejecutivo murciano, quien ha recordado que ha aprobado ayudas para los pescadores, para recuperar las infraestructuras turísticas y está preparando ayudas para el comercio y para la promoción turística.