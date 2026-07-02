López Miras pide en Bruselas pasar "del diagnóstico a la acción" frente a la crisis de la vivienda

Intervención del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, este jueves en el pleno del Comité Europeo de las Regiones - CARM

MURCIA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha reclamado este jueves a la Unión Europea que pase "del diagnóstico a la acción" para afrontar el problema del acceso a la vivienda.

Así lo ha manifestado durante el pleno del Comité Europeo de las Regiones, en Bruselas, en un debate centrado en las dificultades de acceso a la vivienda, según informaron fuentes del Gobierno regional.

López Miras ha defendido que "las soluciones están encima de la mesa: incrementar la oferta, eliminar obstáculos, agilizar la disponibilidad del suelo y generar un marco normativo estable que dé seguridad a la inversión".

Asimismo, ha considerado necesario "eliminar toda la normativa intervencionista de gobiernos como el de España", además de "simplificar burocracia y poner más suelo a disposición".

También ha apostado por "reforzar la vivienda asequible y la vivienda social, pero con una estrategia equilibrada que movilice todos los recursos", especialmente para los jóvenes.

El presidente regional ha afirmado que la crisis de la vivienda "es común a muchos países de la Unión Europea", aunque ha sostenido que "donde es un drama social es en España, mucho más durante los últimos ocho años".

Durante su intervención, López Miras ha señalado además que este viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario aprobará el Decreto Ley de Vivienda Asequible, una norma que, según ha indicado, permitirá "poner a disposición de las familias que más lo necesiten y, sobre todo, de los jóvenes, 25.000 viviendas en los próximos cinco años".

En este sentido, ha reivindicado el papel de las comunidades autónomas para impulsar "marcos legislativos que faciliten la promoción y la construcción de viviendas asequibles y protegidas" y ha insistido en que "en España hacen falta viviendas de todo tipo", ya que "sólo con la vivienda social no se arregla el déficit de hogares que hay".