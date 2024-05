López Miras pide "explicaciones" sobre Begoña Gómez porque la situación es "lo suficientemente grave"

MURCIA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El líder del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha considerado que alguien debe "dar explicaciones" sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, porque "la situación es lo suficientemente grave".

López Miras ha contestado de esta forma en un contacto con los medios de comunicación y al ser preguntado por la sesión de control que ha tenido lugar este miércoles en el Congreso de los Diputados, en la que el PP ha acusado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de "tapar la porquería" del Gobierno de Pedro Sánchez con lo que sabe y "calla", aludiendo a la investigación del juez de Madrid que afecta a Begoña Gómez.

En este sentido, López Miras ha señalado que "lo que la sociedad requiere es que se den explicaciones lo antes posible".

"Esta mañana, he tenido la oportunidad de ver la sesión de control al presidente del Gobierno, en la que el líder de la oposición le hacía preguntas muy concretas sobre esta cuestión y el presidente Sánchez no ha hecho alusión a una sola de las cuestiones por las que se le preguntaba", según el presidente del Ejecutivo murciano.

Ha criticado que Sánchez "hablaba de fango" y "de unos y de otros", pero "no ha dado respuestas sobre algo que debe darlas". Para López Miras, "la situación es lo suficientemente grave como para que se aporte alguna explicación".

"Fíjese que no estoy acusando, no soy juez y no sé cómo va a resolverse el procedimiento", según López Miras, quien ha esperado que este asunto "ojalá que vaya lo mejor posible" por el "bien de España" y de la "institución del Gobierno central". Sin embargo, ha subrayado que "la situación procesal es lo suficientemente grave como para que alguien diga algo".

Ha considerado que la mujer del presidente del Gobierno "no puede estar acusada" en la denuncia presentada por "tráfico de influencias y de trato de favor a empresas que han recibido ayudas públicas del Gobierno de España" y que un juez "esté ya investigando de manera formal" y que "nadie diga nada".

López Miras ha querido aclarar que en sus palabras "no hay ningún tipo de acusación" sino "una demanda de explicaciones". "Creo que nadie entiende que estemos ante una situación tan grave", según el presidente del Gobierno murciano, quien ha aclarado que "nunca, en los 45 años de democracia en España, la mujer de un presidente del Gobierno ha estado investigada por tráfico de influencias".

Así, ha insistido en que no le corresponde a él "hacer ningún tipo de acusación" ni "adelantarse" a la resolución judicial. "Yo lo único que estoy transmitiendo es un sentimiento que se extiende a la mayoría de la sociedad, y es la necesidad de una respuesta, de que alguien nos diga qué está pasando, de que alguien nos diga algo", ha puntualizado.

En este sentido, ha pedido "transparencia, sobre todo, y explicaciones ante una situación que nunca se ha dado en la historia de nuestra democracia".