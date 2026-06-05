López Miras pide a los secretarios generales "gestión, gestión, gestión" para afrontar "meses decisivos"

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, presidió hoy el acto de toma de posesión de los secretarios generales de las consejerías de la Administración regional - CARM

MURCIA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha pedido a los secretarios generales de las consejerías de su Ejecutivo "gestión, gestión, gestión" para afrontar los "meses decisivos" que restan de legislatura y seguir dando respuesta "a las necesidades de los ciudadanos de la Región de Murcia".

Durante el acto de toma de posesión de los secretarios generales, celebrado en el Palacio de San Esteban, López Miras ha señalado que "nos quedan meses decisivos para culminar proyectos y para cumplir compromisos, y debemos hacerlo con la máxima exigencia, con transparencia y con eficacia", según han informado desde el Ejecutivo regional.

En este sentido, ha trasladado a los altos cargos que su obligación "es no perder nunca de vista que nos debemos a los ciudadanos de la Región de Murcia, y estar a la altura de esa responsabilidad no es una opción, sino un compromiso que exige dedicación, rigor y vocación de servicio público".

Al acto asistieron los titulares de cada Consejería, así como empleados públicos y familiares de los nuevos cargos.

Para López Miras, los secretarios generales son "la pieza angular para que la maquinaria de la Administración esté engrasada y responda con eficacia y prontitud a lo que exige la sociedad". Por ello, les instó a "resolver y agilizar" desde "la transparencia, la eficacia y la fiabilidad".

Tras ser nombrados ayer por el Consejo de Gobierno, hoy tomaron posesión de sus cargos los siete secretarios generales que se incorporan o cuyas consejerías varían sus competencias: -Ana García Anciones, nueva secretaria general de la consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca; Ana María López Oña, como nueva secretaria general de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social; Sonia Carrillo Mármol, secretaria general de la Consejería de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital.

También lo ha hecho María Caballero Belda, secretaria general de la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias.; Enrique Ujaldón Benítez, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor; Juan Antonio Lorca Sánchez, secretario general de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes; José Francisco Lajara Martínez, secretario general de la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial.

No tomaron posesión de sus cargos, al no variar sus competencias, los tres secretarios generales restantes: Nicolás Gonzálvez Gallego, en la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad; Carmen María Zamora Párraga, en la Consejería de Educación y Formación Profesional, y Andrés Torrente Martínez, en la Consejería de Salud.

"REDOBLAR ESFUERZOS ANTE LA PARÁLISIS EN EL GOBIERNO CENTRAL"

López Miras ha aludido al contexto nacional y aseguró que la Región afronta desafíos condicionados por otras administraciones. Concretamente, ha afirmado que el Gobierno de España "no nos lo está poniendo fácil" por la "ausencia de decisiones", de "reformas" y por una "parálisis" que "sufren día a día tanto los ciudadanos como el resto de administraciones".

No obstante, ha defendido que es necesario "redoblar nuestros esfuerzos", porque "los ciudadanos no quieren excusas", sino que "esperan resultados", y que el Gobierno regional sea capaz de dar respuesta a sus problemas "con eficacia, agilidad y responsabilidad".

En su intervención, el máximo responsable autonómico ha agradecido a los nuevos secretarios su disposición para asumir una responsabilidad que, ha señalado, exige "trabajo a horas y deshoras" y que "no permite el acomodo ni la vacilación". Igualmente, se ha mostrado convencido de que cuentan con "la experiencia y la preparación necesarias".

Finalmente, López Miras ha puesto en valor que el Gobierno regional y sus departamentos pueden aspirar a la excelencia porque cuenta "con un activo extraordinario: los empleados públicos de la Región de Murcia", a quienes definió como "profesionales de enorme valía, experiencia y conocimiento".