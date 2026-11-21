El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en un acto en Caravaca de la Cruz - PP

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó hoy que España necesita "gestión y un gobierno fuerte, porque cuanto más fuerza tenga el Partido Popular, cuanto más en masa se vote al Partido Popular, más fuerte será el presidente Alberto Núñez Feijóo para poder tomar estas decisiones que mejoren la vida de los españoles".

López Miras, en un acto en Caravaca de la Cruz en el que estuvo acompañado del alcalde, José Francisco García, y la candidata del Partido Popular al Congreso de los Diputados, Ana Belén Martínez, aseguró que "para que Alberto Núñez Feijóo sea presidente el próximo 29 de noviembre, para que el Partido Popular pueda gobernar y pueda gestionar tomando decisiones que ayuden a las familias, bajando impuestos, abaratando el precio de la cesta de la compra y haciendo más fácil a nuestras familias llegar a fin de mes necesitamos esos votos".

El presidente también criticó el "enfrentamiento constante" con las comunidades autónomas de distinto color político que Pedro Sánchez lleva practicando desde su llegada a Moncloa: "Frente a esto, reivindico la colaboración institucional como ejemplo de buena gestión". Y añadió que "estos ocho años hemos tenido siempre en el Gobierno de España a alguien que intentaba perjudicarnos y que nos ha cerrado todas las puertas desde la Región de Murcia".

El presidente de los 'populares' lamentó que "la cruda realidad hoy es que las familias son más pobres que hace ocho años, y eso responsabilidad exclusiva de Pedro Sánchez y de un Gobierno que no ha tomado decisiones, que no ha gestionado y que ha estado más preocupado de sus problemas políticos y personales que de los problemas de España y de los españoles".

Finalmente, definió a Núñez Feijóo como "un presidente con ganas, ilusionado, capaz, con capacidad y experiencia de gestión, que conoce los problemas de los españoles y a los que ofrece soluciones, el presidente que necesitamos los españoles".