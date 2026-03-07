López Miras (PP): "Hoy España es un país peor para ser mujer que en 2017"

El presidente del PPRM, Fernando López Miras, junto al secretario general del PP, Miguel Tellado, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en el Acto por el #Díainternacionaldelamujer - PP

MURCIA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado hoy en Cartagena, en el acto central del PP con motivo del Día Internacional de la Mujer, que España "es hoy, en el 2026, un país peor para ser mujer que en 2017", y ha culpado de ello al Gobierno de Pedro Sánchez.

Acompañado del secretario general del partido, Miguel Tellado, López Miras ha destacado que "sin las mujeres que están transformando Cartagena y la Región de Murcia, no tendría sentido", y ha puesto de ejemplo a la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, "un ejemplo de lo que es capaz de hacer el PP, de la unión frente a la división, de la certidumbre frente a la duda, de compromiso frente a la crispación".

"Creo que hoy, preludio del 8 de marzo, es importante que dejemos claro y que dejemos patente y que digamos lo importante que ha sido la mujer en nuestra sociedad. Es más que evidente que en la Región de Murcia la mujer ha sido el pilar de la sociedad", ha dicho López Miras.

"Creo que también que es un día para reconocer que poco a poco se va normalizando esa igualdad entre hombres y mujeres", ha dicho, para poner de ejemplo a los egresados y los matriculados en las facultades de Ciencias de la Salud o las oposiciones más cualificadas de la Administración, "en donde el mayor porcentaje, entre un 60-70 del porcentaje, son mujeres".

El presidente del PPRM también ha querido en valor la igualdad que defiende el Partido Popular, "cómo las mujeres del partido son líderes que transforman la sociedad", y se ha acordado de aquellas mujeres que no tienen las mismas oportunidades.

"Hoy también es un día, el Día Internacional de la Mujer, para hacer todo esto extensible al resto de mujeres del mundo. Especialmente aquellas que hoy siguen siendo o siguen sufriendo una inaceptable represión y persecución, están siendo maltratadas, humilladas, invisibilizadas o mutiladas", ha aseverado.

En este sentido, ha dicho que "es inadmisible que los hombres y las mujeres, que la sociedad civil, esté avanzando y evolucionando, y en nuestro país esté retrocediendo en algo tan importante como los derechos y libertades de las mujeres".

"HOY ESPAÑA ES UN PAIR PEOR PARA SER MUJER"

López Miras ha citado un estudio de 2017 de la Universidad de Georgetown, que todos los años publica un ranking de qué países son los mejores para ser mujer. "En 2017, España era el quinto país del mundo mejor para ser mujer. En 2026, después de todos estos años de gobierno de Pedro Sánchez, es el país número 25 del mundo mejor para ser mujer".

Para el líder 'popular', "la defensa de la igualdad de oportunidades y la igualdad además de una decisión es una cuestión de actitud, una forma de ser y de ver a la mujer". En este punto, ha cargado contra las reformar y leyes del Gobierno de España, "cuando te dedicas a enfrentar a hombres y a mujeres, cuando apruebas leyes como la del 'solo sí es sí', hay consecuencias".

"Las mujeres se sienten más inseguras, porque han hecho una chapuza con las pulseras que, precisamente, tienen que proteger aquellas que son víctimas de violencia de género", ha añadido.

Frente a ello, para el Partido Popular "hablar de la mujer no es cuestión de pancartas ni es cuestión de etiquetas, no es cuestión de ideología, es cuestión de rigor y de seriedad", ha destacado.

"Se pueden hacer mejor las cosas", ha dicho López Miras, "cuando no utilizas la igualdad para hacer política, cuando no utilizas la igualdad para intentar arañar un puñado de votos, cuando te tomas en serio la igualdad entre hombres y mujeres", ha destacado.

"Sólo Alberto Núñez Feijóo puede abordar este asunto con responsabilidad, con rigor, tomando decisiones y creyendo en lo que se hace. Es el presidente que necesitan las españolas, es el presidente que necesitan las mujeres", ha concluido.