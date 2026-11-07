López Miras (PP): "Sánchez ha convertido la vivienda en un artículo de lujo para los jóvenes"

López Miras en un mitin en La Unión junto al cabeza de lista al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, y el alcalde del municipio, Joaquín Zapata. - PP

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha denunciado hoy que "Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en un artículo de lujo para los jóvenes mientras socialistas de la Región se han forrado con los desahucios y fondos buitre".

Ha sido en declaraciones previas a su participación en un mitin en La Unión junto al cabeza de lista al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé, y el alcalde del municipio, Joaquín Zapata.

"El 20 por ciento de las viviendas para alquiler han desaparecido en la Región tras los últimos decretos del Gobierno de Sánchez", ha subrayado López Miras.

El presidente del PPRM ha recordado que las políticas del Gobierno de Sánchez "han situado a la vivienda en el primer puesto de las preocupaciones de los españoles cuando antes de que llegaran estaba en el 16", como consecuencia de "una Ley de Vivienda que presentó con Bildu, que ha conseguido que haya menos viviendas y más caras y que los okupas tengan más derechos que los propietarios".

"Después de asegurar que la vivienda era una prioridad para ellos, Sánchez ha hecho justo lo contrario de lo que era necesario para que haya viviendas", ha remarcado López Miras. "Justo lo contrario de lo que, por ejemplo, ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia, con medidas como el Aval Joven a la primera vivienda, 16 millones de euros en ayudas al alquiler, o el Decreto de Vivienda Asequible para construir 25.000 viviendas en cinco años en la Región", ha añadido.

"El 29N nos jugamos muchísimo", ha resaltado López Miras. "Ocho años de desidia y corrupción han tenido sus consecuencias: deterioro de los servicios públicos y de las infraestructuras, y pérdida del poder adquisitivo de las familias ante la subida de precios de productos básicos, como los alimentos, la energía o los combustibles".

"Han sido ocho años de abandono a los españoles, en especial a los más vulnerables: no se merecen seguir gobernando", ha afirmado el presidente regional. "Ya no valen las dimisiones: el 29N los españoles tienen que juzgar a Pedro Sánchez y sus ministros", ha apostillado.

BERNABÉ: "ELEGIR ENTRE UN PRESIDENTE MENTIROSO Y UN PRESIDENTE HONRADO"

Por su parte, Francisco Bernabé ha destacado que "los españoles se tienen qué plantear qué tipo de presidente del Gobierno quieren". "Tienen que elegir entre el modelo Pedro Sánchez, el de un presidente mentiroso, corrupto, traidor e incompetente, o el modelo de Alberto Núñez Feijóo, un presidente digno, honrado, serio, decente y buen gestor", ha explicado.

"Nuestra apuesta es clara: hay que apoyar al Partido Popular y a Alberto Núñez Feijóo", ha incidido.

ZAPATA: "UNAS ELECCIONES MUY IMPORTANTES PARA LA UNIÓN"

Joaquín Zapata, por su parte, ha remarcado que "España por fin va a tener elecciones generales, en un momento en el que el cambio es más necesario que nunca".

"Son unas elecciones muy importantes para España, pero también para La Unión, ya que también nos jugamos cuestiones tan importantes como la regeneración de la Bahía de Portmán, la mejora de la seguridad o la financiación local", ha asegurado.