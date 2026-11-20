López Miras (PPRM) destaca que Feijóo aplicará el IVA cero a carne, pescado y conservas si gobierna - PPRM

ALCANTARILLA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Fernando López Miras, ha señalado que una de las primeras medidas que impulsará Alberto Núñez Feijóo si llega al Gobierno de España será establecer el IVA cero para determinados productos básicos de alimentación, como la carne, el pescado y las conservas, mientras dure la crisis de inflación. Según ha explicado, la propuesta busca "aliviar el coste de la cesta de la compra de las familias".

López Miras ha realizado estas declaraciones durante una visita a la plaza de abastos de Alcantarilla, acompañado por la alcaldesa, Paqui Terol; la candidata del PP al Congreso de los Diputados, Carmen Conesa; el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, y el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín.

El dirigente regional del PP ha denunciado que las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante los últimos ocho años han provocado, según sus palabras, que "la cesta de la compra aumente más de un 40%", mientras que los salarios no han crecido al mismo ritmo. "Hoy para las familias españolas es una proeza poder llegar a fin de mes", ha afirmado, al tiempo que ha criticado la subida de los precios de los alimentos, la vivienda y la energía, así como el incremento de los impuestos, según ha informado el PPRM.

Frente a esta situación, López Miras ha defendido las medidas fiscales planteadas por su partido para las rentas medias y bajas y ha reiterado su propuesta de aplicar el "IVA Cero para pescados, para carnes y para conservas". "Así es como se ayuda a las familias", ha manifestado.

Por otra parte, ha avanzado que el PP plantea reducir el IRPF de los autónomos, bonificar sus cuotas a la Seguridad Social cuando lo necesiten y eximir del pago del IVA a quienes facturen menos de 85.000 euros anuales. En relación con el pequeño comercio, ha anunciado que el próximo lunes se publicará en el Boletín Oficial de la Región de Murcia una convocatoria de ayudas para autónomos y comerciantes, dotada inicialmente con dos millones de euros y ampliable hasta cuatro millones.

Según ha explicado López Miras, estas ayudas contemplan hasta 3.000 euros por comerciante para hacer frente al incremento de los costes.