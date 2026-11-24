Mitin del Partido Popular de la Región de Murcia en Torre Pacheco - PPRM

TORRE PACHECO (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, aseguró este lunes que "una de las peores consecuencias del Gobierno sanchista es que las familias se sienten mucho más inseguras" y afirmó que "ocho años después de Pedro Sánchez estamos menos seguros".

Así, reclamó más efectivos y medios materiales para la Policía Nacional y la Guardia Civil, durante un mitin electoral celebrado en Torre Pacheco junto a la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, el candidato al Senado por la Región de Murcia, Francisco Bernabé; y el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, según ha informado el PPRM.

López Miras señaló que "la seguridad es la convivencia, la tranquilidad de las familias cuando están en su hogar" y "lo que garantiza la libertad de las sociedades". En este sentido, afirmó que durante el verano las mafias "campaban a sus anchas por las costas de la Región de Murcia sin que el Gobierno de España y el Ministerio del Interior hicieran absolutamente nada".

Por ello, destacó el compromiso del PP y del presidente del Partiso Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la seguridad y reclamó "dotar de los efectivos necesarios" a las plantillas de ambos cuerpos. En concreto, indicó que la Región de Murcia necesita "600 policías nacionales más y 700 guardias civiles más", al tiempo que pidió reforzar sus medios materiales para que puedan desarrollar su trabajo "con seguridad".

El presidente regional del PP también defendió el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesión de riesgo y recordó que Feijóo se ha comprometido a aprobar oficialmente esta consideración. "El Senado ya lo ha aprobado, pero el Congreso de los Diputados, colonizado por el sanchismo, lo ha bloqueado", afirmó.

Asimismo, López Miras defendió que España necesita "un presidente que gestione" y consideró que Feijóo es "el único" candidato con experiencia para aprobar presupuestos, bajar impuestos y mantener el Estado del bienestar. "España ha dejado de funcionar y España tiene que volver a funcionar", manifestó.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, coincidió en señalar la seguridad como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos y los alcaldes en los distintos territorios que ha visitado durante la precampaña y la campaña electoral.

García destacó que Feijóo se ha comprometido a incrementar los medios y efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como a garantizar la equiparación salarial y reconocer a ambos cuerpos como profesión de riesgo. Sobre esta última medida, recordó que es una ley aprobada en el Senado que, según denunció, "Armengol bloqueó".

La portavoz 'popular' defendió que Feijóo representa "el cambio de la gestión" y destacó la experiencia de López Miras y del alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca. Además, reivindicó la labor del presidente regional por "defender la Región de Murcia en Madrid, en Bruselas o donde haga falta".

"Del sanchismo se sale y yo creo que nos quedan pocos días precisamente para que eso ocurra", afirmó García.