29N.-López Miras Contrapone Las Políticas De Vivienda De Sánchez Al Compromiso De Feijóo De Construir Un Millón De Casas - PPRM

LORCA (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha responsabilizado Gobierno de Pedro Sánchez de agravar el problema de acceso a la vivienda y ha criticado que el Ejecutivo central haya vendido a un fondo de inversión el terreno de Carraclaca, en Lorca, donde, según ha recordado, anunció la construcción de 800 viviendas para jóvenes.

López Miras ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con pensionistas celebrado en Lorca junto al alcalde del municipio y presidente del PP local, Fulgencio Gil, y la candidata al Senado por la Región de Murcia, María Hernández, según ha informado el PPRM.

El dirigente 'popular' ha afirmado que "Pedro Sánchez ha conseguido que la vivienda sea el gran problema social de España" y ha responsabilizado al Ejecutivo central de las consecuencias de su política en esta materia. En este sentido, ha criticado la Ley de Vivienda, de la que ha dicho que "protege al Ocupa frente al propietario", "tensiona a todas las zonas de mercado" y ha provocado, a su juicio, una reducción de la oferta de inmuebles disponibles.

"El día antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, la vivienda era el problema número 16 en España. Y ocho años después, la vivienda es el primer problema para los españoles", ha señalado.

López Miras ha asegurado que los alquileres han aumentado un 50% y que, tras la aprobación de los dos decretos de vivienda, "descendieron en la Región de Murcia un 20% las viviendas de alquiler disponibles". Asimismo, ha indicado que "se retiraron de los portales inmobiliarios de la Región de Murcia 750 viviendas".

En relación con Lorca, ha criticado que el Gobierno central anunciara 800 viviendas para jóvenes en Carraclaca y que, tres años después, "no solo es que no haya ni rastro de esas viviendas, sino que el Gobierno de España, Pedro Sánchez, han vendido ese terreno a un fondo buitre".

Frente a esta situación, López Miras ha señalado que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a construir un millón de viviendas en España, liberalizar más suelo y reducir los impuestos vinculados a la vivienda, especialmente para los jóvenes.

Por otra parte, el presidente del PP regional ha acusado a Sánchez de utilizar las reuniones del Consejo de Ministros con fines electorales. "Se confirma desde luego que Sánchez está utilizando el Consejo de Ministros para hacer campaña", ha afirmado.

A su juicio, el presidente del Gobierno está concentrando en las últimas semanas de campaña medidas que "podía haber aprobado durante los últimos ocho años" para "intentar arañar un puñado de votos".

López Miras ha cuestionado que los alcaldes tengan limitaciones para inaugurar infraestructuras durante la campaña electoral mientras que el Gobierno central puede aprobar medidas económicas en los consejos de ministros. "Y la verdad es que es muy difícil explicar y comprender cómo un alcalde durante estas dos semanas no puede inaugurar una rotonda no puede inaugurar una calle y Sánchez puede cada día aprobar miles de millones de euros precisamente en medidas que son electoralistas y que está utilizando en estos dos últimos consejos de ministros para arañar un puñado de votos", ha manifestado.

Por último, ha afirmado que "Sánchez va a ser Sánchez hasta el último minuto que esté como presidente, que será hasta el 29 de noviembre" y ha asegurado que después habrá "presidente electo nuevo que será Alberto Nuñez Feijóo".