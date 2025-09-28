López Miras 'presume' en Murcia de un acuerdo entre CCAA gobernadas por el PP en inmigración, agua o agricultura

La cumbre del PP en Murcia, que ha reunido al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo con sus 'barones' territoriales, ha culminado este domingo con un acto en el Teatro Circo y con la firma de la 'Declaración de la Región de Murcia' - VÍCTOR FERNÁNDEZ/EUROPA PRESS

MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La cumbre del PP en Murcia, que ha reunido al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo con sus 'barones' territoriales, ha culminado este domingo con un acto en el Teatro Circo en el que ha intervenido el alcalde de la ciudad, José Ballesta, el presidente del PPRM, Fernando López Miras y el propio Feijóo. Tras sus intervenciones se ha firmado el documento en el que han estado trabajado durante todo el fin de semana la 'Declaración de la Región de Murcia'.

Ballesta ha sido el encargado de abrir el acto con una presentación "elocuente" de cada una de las comunidades autónomas que hoy están representadas en este acto y en la firma del acuerdo, la 'Declaración de la Región de Murcia', un documento que recoge los compromisos y los retos sobre los que han estado trabajando el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el conjunto de los presidentes autonómicos.

La 'Declaración de la Región de Murcia' analiza "la situación que atraviesa el país, y las respuestas que tienen que aportar desde sus responsabilidades al actual contexto de degradación política, desigualdad económica y división social", según se ha destacado en un audio emitido antes de la intervención de López Miras.

"Siendo conscientes de que España necesita un proyecto alternativo que recupere el valor de la política como servicio público, el presidente nacional y los presidentes autonómicos han redactado una serie de exigencias y compromisos para mejorar España a través de una política que sirve", añadía ese documento sonoro.

La declaración la firmaron en el día de ayer el presidente de la Rioja, Gonzalo Capellán; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el vicepresidente primero de la ciudad autónoma de Ceuta, Alejandro Ramírez. Y hoy han procedido a la firma el resto de representantes autonómicos y el propio Núñez Feijóo.

Con un Teatro Circo con el aforo completo, López Miras ha agradecido al presidente del PP y a sus compañeros del partido, en cada una de las comunidades autónomas en las que gobiernan los 'populares', la elección de Murcia, "por escucharnos" y por haber firmado "un acuerdo tan importante como el que seguro ahora después nos explicarás".

Aunque ha adelantado algunas de las cuestiones "comunes e importantes" que afectan a todas las comunidades autónomas, "de inmigración, por supuesto, de la ausencia de política migratoria del Gobierno de Sánchez y cómo está afectando eso a todas las comunidades autónomas. Y hemos establecido una hoja de ruta clara: orden, legalidad, seguridad", ha apuntado el presidente del PP de la Región de Murcia.

El documento también recoge "algo tan importante como es la agricultura, mucho más en la Región de Murcia. Y todos nos hemos comprometido para defender nuestro campo, a los agricultores y pescadores, porque no estamos de acuerdo con una Política Agraria Común que tenga menos fondos que la actual. No estamos de acuerdo", ha añadido.

En este punto ha defendido el establecimiento de "cláusulas espejo, hay que exigir lo mismo a los productores de terceros países que a los nuestros y hay que endurecer el control en fronteras para los productos que vienen fuera".

El documento también reflejará un acuerdo en agua entre las comunidades autónomas frente a "la única propuesta de Sánchez" que es "cerrar recursos que nos traen agua", como es el caso del trasvase Tajo-Segura "que alimenta al levante".

López Miras ha destacado que los gobiernos autonómicos del PP han demostrado que "funcionan, que son propositivos, que tienen ideas, que trabajan, que son capaces de decidir y tomar decisiones que ayuden a sus ciudadanos".

"Hemos visto cómo desde los gobiernos autonómicos están bajando impuestos y toman decisiones para fortalecer el estado de bienestar. Como por ejemplo en la Región de Murcia, en donde hemos puesto en marcha una estrategia para hacerla más segura, porque sin seguridad no hay convivencia, sin seguridad no hay libertad. O como mañana, que vamos a aprobar un decreto ley pionero a nivel nacional sobre para que todos puedan acceder a una vivienda", ha aseverado López Miras.

En este punto, se ha referido a los problemas que afectan a los jóvenes, porque "no puede ser que haya una generación a la que le hemos dicho que si estudiaban, que si trabajaban, que si se esforzaban podrían cumplir sus sueños y ahora ya no solo no pueden comprarse una casa, es que no pueden alquilar una vivienda".

"YA NADIE TIENE DUDAS DE LA VICTORIA DE NÚÑEZ FEIJÓO"

El presidente del PP murciano ha pedido a Núñez Feijóo que, cuando llegue al ejecutivo nacional, haga con el Gobierno de España "lo mismo que hiciste con el Partido Popular. Que lo endereces, que le des dignidad, que hagas que funcione y que hagas que España gane siempre".

"Ya que, frente a ello, el gobierno de Sánchez, con una hoja de ruta muy clara: hacer oposición a las comunidades autónomas", ha añadido.

Sin embargo, López Miras ha querido lanzar un mensaje de esperanza, porque "hay una parte de España que funciona, la que gobierna el Partido Popular. Mirad, España no es un desastre. España no es un caos. El desastre es el gobierno de España y su presidente, que se ha dedicado a desmantelar las institucionales del Estado".

López Miras ha insistido en que la única solución "no es hundir barcos ni colgar a nadie por los pies. Esto se soluciona sencillamente votando a Alberto Núñez Feijóo. Si se vota a Alberto Núñez Feijóo, esto se arregla".

"Sin tremendismos, sin radicalismos, sin propuestas populistas. Solo hay que ir y votar al Partido Popular. Y si llega Alberto Núñez Feijóo, se va Sánchez, se va la corrupción, se va la indignidad del gobierno. Y recobraremos nuestra dignidad y nuestro país. Ya está. No hay que hacer más", ha subrayado.

Por último, López Miras se ha comprometido a que el PP y la Región de Murcia estén a su lado en su carrera hacia la presidencia "para ayudarle", "porque es urgente, es necesario". "Va a llegar, ya nadie tiene dudas. En cuanto haya elecciones, Sánchez se va y llega Alberto Núñez Feijóo", ha finalizado.