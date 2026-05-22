López Miras: "Rebeca Pérez va a ser una alcaldesa para todos"

MURCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado que Rebeca Pérez "va a ser una alcaldesa para todos" tras el Pleno extraordinario donde ha sido elegida regidora de Murcia.

"Todos los murcianos han podido ver como tienen una gran alcaldesa", ha afirmado a los medios de comunicación en la puerta del Consistorio.

López Miras ha subrayado "el cariño de las pedanías, los barrios y el centro de Murcia", cuyos representantes han estado presentes en la sesión celebrada en el Salón de Plenos.

"Está dispuesta, está comprometida y su aval le precede. Lo que ha demostrado es que va a gobernar para todos independientemente de dónde vivan, de a quien hayan votado, piensen como piensen, recen cómo recen y amen a quién amen", ha incidido.

"Pasará a la historia siendo la mejor alcaldesa que puede tener la ciudad de Murcia", ha añadido.

A preguntas sobre la posibilidad de que Pérez vaya a ser la candidata a la alcaldía de Murcia en 2027, López Miras ha apuntado que "no hay nombrado un solo candidato en toda España" y ha señalado que "eso corresponde a la dirección nacional".

"No es una evasiva", ha asegurado. "Si me pide mi opinión va a seguir haciendo historia", ha concluido.