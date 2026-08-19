López Miras reclama la devolución a Marruecos de los migrantes que entraron de manera irregular a Ceuta

Archivo - El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras - CARM - Archivo

MURCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reclamado este miércoles "devolver a Marruecos de todas las personas que entraron de manera ilegal en Ceuta".

López Miras ha insistido en que lo sucedido en la ciudad autónoma "no es ni mucho menos una crisis humanitaria ni migratoria en Ceuta, es fruto de una invasión y de una acción dirigida y teledirigida". El presidente regional ha afirmado que la entrada de migrantes "ha puesto en peligro la soberanía nacional y la unidad territorial".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha respaldado la posición de la Comisión Europea sobre el retorno de estos migrantes y ha lamentado que "lo decimos todos menos el Gobierno de España".

En este sentido, ha afirmado que el Ejecutivo central "está mostrando una incapacidad sobrada y gravísima que está afectando no solo a la imagen de España en el contexto europeo y nacional, sino al día a día y a la convivencia de los ceutíes".

López Miras ha exigido al Gobierno que "coja las riendas" y ha defendido que "hay que proteger la soberanía nacional y la unidad territorial". "Nadie entiende a qué se debe la parálisis de Pedro Sánchez, de ahí que haya teorías", ha añadido.

Preguntado por la posibilidad de acoger en la Región de Murcia a menores migrantes, López Miras ha pedido que haya "igualdad a nivel nacional" y ha apuntado que se desconoce el número de menores no acompañados que hay en Ceuta.