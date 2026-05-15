López Miras reclama un ramal ferroviario que conecte la ZAL de Los Camachos con el puerto de Cartagena

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, se reunió hoy con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Los Camachos de Cartagena, Antonio Betancor, y su junta directiva- CARM

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este viernes una reunión de trabajo con el presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Los Camachos de Cartagena, Antonio Betancor, y su junta directiva, en la que abordaron tres cuestiones consideradas estratégicas para el desarrollo de esta área empresarial: la mejora de la accesibilidad al polígono, el impulso de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) vinculada al puerto de Cartagena y la necesidad de ampliar la capacidad eléctrica para favorecer el crecimiento industrial.

Durante el encuentro, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado la importancia estratégica de la futura Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, y ha defendido que su viabilidad pasa "necesariamente por contar con conexión ferroviaria de mercancías con el puerto de Cartagena", han informado desde el Ejecutivo regional.

"Si no hay un ramal que conecte con el puerto de Cartagena, no hay futuro para el polígono de Los Camachos y no se puede denominar ZAL. Esto es fundamental y vamos a trabajar de la mano para que sea una realidad", ha agregado.

Por lo que respecta a la ampliación del polígono, el presidente ha afirmado que "tenemos que seguir con la compra de suelo, y se le han hecho distintas ofertas en firme a SEPES, pero cuando nos hemos sentado para materializar y cerrar la compra del suelo, han cambiado las condiciones de la venta".

"Así que yo agradezco al presidente de la Asociación de Empresarios del Polígono de Los Camachos que pueda trabajar con nosotros y que pueda participar también en conseguir esa compra de suelo para que, de una vez por todas, SEPES nos pueda poner unas condiciones que no cambie de un día para otro", ha asegurado.

En materia de accesibilidad, el presidente ha avanzado que "nos hemos comprometido a trabajar en el desbloqueo de esos problemas de accesibilidad y en actualizar el proyecto de obra que existe desde 2019 para poder mejorar esa accesibilidad". La actualización del proyecto de obra es un paso previo e imprescindible para acometer los trabajos.

López Miras ha subrayado que Los Camachos "no sólo es el polígono industrial más grande de la Región de Murcia", sino que "puede convertirse en uno de los grandes motores de crecimiento" dentro del Plan Industrial de la Comunidad para la próxima década.

Por su parte, la alcaldesa de la ciudad ha señalado que "Cartagena ejerce de capital industrial de la Región y, por ello, el Ayuntamiento y la Comunidad trabajamos en una alianza firme para dar resultados y certezas a los empresarios".

Arroyo ha anunciado avances concretos para el parque empresarial, destacando que el Consistorio ya ha culminado la segregación del antiguo edificio Contentpolis para su inminente licitación. "Muy pronto este espacio contará con una sede para los empresarios, el Centro Tecnológico de la Energía y un hub logístico vinculado a la estrategia de nuevas industrias de defensa", ha explicado.

Asimismo, la regidora ha exigido garantías al Gobierno central para que se ejecute la variante ferroviaria de mercancías, denunciando que "no podemos renunciar a una inversión determinante para que Los Camachos sea realmente una ZAL conectada al puerto y al Corredor Mediterráneo".

PLANIFICACIÓN ELÉCTRICA COMO "VERDADERO EMBUDO" PARA EL CRECIMIENTO

Otro de los asuntos centrales de la reunión ha sido la planificación eléctrica, una cuestión que el presidente ha calificado como "el verdadero embudo" para el crecimiento industrial de la Región de Murcia, "porque necesitamos más potencia eléctrica para nuestras industrias y para nuestras empresas".

López Miras ha señalado que esa planificación del Gobierno central acumula dos años de retraso y ha señalado que el Gobierno regional ha presentado proyectos por valor de 250 millones de euros para reforzar la capacidad eléctrica desde el Valle de Escombreras hasta el Noroeste.

En ese contexto, ha avanzado que entre las alegaciones y peticiones planteadas por la Comunidad se encuentra la ampliación de la potencia eléctrica necesaria para que el polígono de Los Camachos pueda seguir creciendo y atrayendo nuevas inversiones.