López Miras reconoce la labor de los 700 técnicos y voluntarios de Protección Civil, "garantía de seguridad"

Publicado 01/03/2018 9:21:50 CET

El jefe del Ejecutivo regional preside el primer acto de homenaje a la Protección Civil en la Región

MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reconoció este miércoles la labor de los 700 técnicos y voluntarios de las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil, que "han logrado consolidar una estructura que, junto al resto de cuerpos y servicios de emergencias, es, a día de hoy, garantía de seguridad para la Región de Murcia y de la que estamos muy orgullosos".

El jefe del Ejecutivo regional presidió hoy el primer acto de homenaje a la Protección Civil en la Región y el reconocimiento a la labor de las agrupaciones y asociaciones locales con el lema 'Protección Civil e instituciones nacionales, juntos para una gestión más eficiente de emergencias', que se celebra con motivo del Día Internacional de la Protección Civil que se conmemora el 1 de marzo.

"Cada vez contamos con más y mejores recursos, estamos más preparados y nos coordinamos mejor", dijo López Miras, quien añadió que "a pesar de todo, somos conscientes de que todavía queda camino por recorrer". Por eso, explicó, "desde el Gobierno reafirmamos nuestro compromiso con la Protección Civil", y remarcó que "todos debemos contribuir a la eficacia del sistema otorgando el valor que se merece a la prevención y la autoprotección, y respaldando la acción coordinada de quienes trabajan por nuestra seguridad".

Asimismo, durante su intervención, el presidente puso en valor el sistema de Protección civil y a quienes lo hacen posible. "Personas que, con generosidad y pensando en los demás, acuden a cualquier lugar, hora y circunstancia allí donde hay dolor, peligro o un desastre que requiere de ayuda urgente", aseguró el jefe del Ejecutivo regional.

Durante el acto, celebrado en el Archivo Regional, la Comunidad entregó reconocimientos a "las personas que dejaron una profunda huella en el sistema regional de Protección Civil", como definió López Miras a Enrique Albacete Llamas (ex director general de Protección Civil de la Comunidad), Francisco Díaz (ex jefe de sección de Coordinación de voluntariado de la Dirección General de Protección Civil de la Comunidad), Francisco Puig (Protección Civil de Delegación del Gobierno) y José Antonio Alderete (ex responsable de Protección Civil en el municipio de Murcia".

El acto también sirvió para reconocer la labor de los jóvenes en las agrupaciones y asociaciones locales de Protección Civil, "que suponen el futuro" de este servicio. Actualmente, 35 municipios de la Región cuentan con Protección Civil (Abanilla, Abarán, Águilas, Albudeite, Alcantarilla, Aledo, Alhama de Murcia, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Campos del Río, Caravaca de la Cruz, Cartagena, Cehegín, Ceutí, Cieza, Fortuna, Jumilla, Librilla, La Unión, Lorca, Lorquí, Los Alcázares, Mazarrón, Moratalla, Mula, Murcia, Puerto Lumbreras, San Javier, San Pedro del Pinatar, Santomera, Torre Pacheco, Totana y Yecla). "Hoy celebramos y aplaudimos la actitud, la disposición e inmediatez de un sistema para todos del que, a la vez, todos formamos parte", concluyó el presidente.