López Miras reivindica un Plan Nacional del Agua en el Foro Mediterráneo

MURCIA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha reivindicado una vez más un Plan Nacional del Agua en el Foro Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica en Málaga, donde se ha debatido durante toda la jornada sobre los diferentes intereses del área mediterránea.

Durante su intervención esta tarde, ha pedido un acuerdo "urgente" a nivel estatal en esta materia "que vertebre a través del agua todo un país". López Miras ha pedido diálogo para llegar a acuerdos porque "cada día sin un Plan Nacional del Agua es un día perdido para el futuro de nuestro país".

El presidente regional ha reclamado un plan con acciones concretas de modernización, depuración y optimización en el uso del agua, en lo que ha puesto como ejemplo a la Región de Murcia "que reutiliza el 98% de sus aguas urbanas". También ha pedido que este plan tenga presupuesto y cuente con las infraestructuras necesarias "para que el agua llegue desde donde hay, cuando hay, a donde no hay, cuando no hay".

En este sentido, López Miras ha apostado por tomar decisiones, ya que sino "es imposible avanzar y los problemas que afectan el día a día de los ciudadanos no se resuelven".

También ha defendido el trasvase Tajo-Segura como "una herramienta fundamental para combatir el cambio climático" porque riega 50 millones de árboles que "son un sumidero del CO2 que produciría una población de en torno al medio millón de habitantes".

"No vamos a callar cuando vemos que se ataca a esta infraestructura por motivos políticos y no técnicos, ni con informes medioambientales en la mano, sino con decisiones tomadas arbitrariamente que van a suponer la absoluta ruina del Levante español", ha aseverado para pasar a lamentar que el Plan Nacional del Agua "no esté entre las prioridades del Gobierno".

Por otra parte, ha propuesto que la Región de Murcia sea considerada en Europa como una región piloto para estudiar los fenómenos climatológicos adversos y extremos. "Estamos más expuestos que otros territorios a los efectos de la desertización" por lo que "nos ofrecemos para hacer un laboratorio vivo de uso de nuevas metodologías de gestión que nos permitan entender cómo actuar en territorios como la Región de Murcia que supera los 85 millones de árboles", a lo que ha añadido que en la comunidad".

También ha apostado por la "total cooperación" y no por la "total confrontación", así como por que desde las administraciones se establezca una planificación adecuada con respecto a la lucha contra el cambio climático.

"Las ideas, las reflexiones, las propuestas que los expertos durante este foro transmitan necesitarán de un Gobierno que actúe, que decida y que lo haga posible. Y España en este momento, lamentablemente, carece de él", ha concluido.

