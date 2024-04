López Miras reivindica los trasvases y un Pacto Nacional del Agua tras las críticas de García-Page al Tajo-Segura

BLANCA (MURCIA), 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha considerado que las críticas de su homólogo castellanomanchego, Emiliano García-Page, al trasvase Tajo-Segura "hacen, precisamente, que sea más necesario que nunca que el Gobierno de España ejerza el liderazgo que tiene que ejercer, el que le corresponde, que siente a todos los presidentes en torno a una mesa y que se hable de ese Plan Nacional del Agua; y que se hable de cómo los trasvases son imprescindibles en España".

López Miras ha contestado de esta manera al ser preguntado por las críticas de García-Page, ante la reunión de este jueves del Consejo Nacional del Agua, en las que aseguró que el trasvase Tajo-Segura se fundamentó "en una enorme mentira".

En la clausura la asamblea de la Asociación de Productores y Exportadores de Fruta y otros productos agrarios (Apoexpa) y al ser preguntado por estas declaraciones de García-Page, López Miras ha considerado que "es un buen día para reivindicar y exigir ese Pacto Nacional del Agua que nos siente a todas las comunidades autónomas y que permita establecer una hoja de ruta común".

"Porque en España hay agua suficiente para todos", según López Miras, quien ha considerado que "lo que es necesario es un plan nacional liderado por el Gobierno de España que haga que el agua de todos los españoles llegue en las mismas condiciones a todos los españoles".

López Miras no se ha referido solo al Tajo-Segura, sino a "los casi 50 trasvases que hay en España" y ha citado, por ejemplo, el de Madrid a Toledo "que hace que los ciudadanos de Toledo tengan el agua que necesitan".

"Precisamente es más necesario que nunca que se nos siente a todos y que se pongan las cartas sobre la mesa", según López Miras, quien ha reclamado que se analice "con datos objetivos" cuál es el agua disponible que hay en España y cuál es el agua que España necesita.

"Y veremos cómo no tiene ningún sentido que en el mismo día, en el mismo informativo, se anuncien restricciones en Cataluña o en Andalucía y, al mismo tiempo, en Castilla y León, por ejemplo, se estén abriendo las compuertas de los embalses porque ya no hay más capacidad de almacenar ese agua y se van a deportar los ríos", ha zanjado.

Por tanto, ha insistido en que "en España hay agua", pero ha considerado que "hay que distribuirla a través de infraestructuras". A su parecer, solo se podrá llegar a un acuerdo común "sentándonos en la misma mesa todos", y ha considerado que "es posible porque hay recursos suficientes".

"LAS DESALADORAS NUNCA VAN A PODER SUSTITUIR A LOS TRASVASES"

López Miras también se ha referido a las declaraciones de García-Page, quien ha asegurado que si las desaladoras con las que cuenta el país estuvieran al cien por cien de su rendimiento "el agua trasvasada sería cero".

En este sentido, el presidente del Gobierno murciano ha afirmado que las desaladoras "nunca van a poder sustituir al agua de los trasvases en nada" porque la desalación "es una de las actividades más contaminantes que hay, por el precio, porque es imposible llevar el agua desalada a determinadas cotas de interior, y porque el agua desalada carece de muchas propiedades y que, por tanto, no se puede regar exclusivamente con agua desalada", ya que "no crecerán los árboles, no darían sus frutos".

A su parecer, "es más importante que nunca sentarnos en torno a una mesa y que se sepa la verdad del agua en España: que se sepa que hay agua suficiente y por qué los trasvases son imprescindibles, porque mientras que la cuenca del Segura apenas tiene un 18% de reservas, la cuenca del Tajo tiene casi un 90% de las reservas hídricas".

"La Constitución ya lo dice, los recursos naturales son de todos los españoles", según López Miras, quien ha considerado que "es importante que sepamos que los ríos no son de los territorios por los que pasan, sino que son de todos los españoles, y que, por lo tanto, es posible un Plan Nacional del Agua desde la justicia y desde la solidaridad, sin quitarle nada a nadie".