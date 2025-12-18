López Miras resalta que los 'payasos de hospital' de Pupaclown han "llevado la alegría" a más de 100.000 niños

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, participa en la tradicional fiesta de Navidad organizada para los niños que están ingresados en el Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca de Murci - CARM

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha participado este jueves en la tradicional fiesta de Navidad organizada para los niños que están ingresados en el Hospital Materno-Infantil Virgen de la Arrixaca de Murcia, en lo que ha calificado como "una de las jornadas más emotivas del año".

López Miras y los payasos de hospital de la Asociación Pupaclown, junto con los profesionales y docentes de las Aulas Hospitalarias, han acompañado a los menores en las actividades que dan comienzo a la celebración de las fechas navideñas, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Durante su intervención, el presidente ha puesto en valor que los 'payasos de hospital' de Pupaclown "han acompañado y llevado la alegría a más de 100.000 niños en sus 27 años de actividad".

Así, ha remarcado que, a lo largo de su trayectoria, esta asociación "ha ayudado a los niños, les han hecho regalos, han hecho que se diviertan, y les han hecho más llevaderos momentos difíciles como el estar ingresado en un hospital durante fechas señaladas".

Como cada año, los niños han disfrutado de la cabalgata de Papá Noel, que, acompañado de diferentes personajes de dibujos animados, recorrió todas las habitaciones para entregar un adelanto de los regalos navideños.

El máximo responsable autonómico ha afirmado que Pupaclown "es patrimonio de la Región de Murcia" y ha trasladado su agradecimiento a la asociación "por ayudar a quienes más lo necesitan, en los momentos en los que peor lo pasan".

Asimismo, ha puesto de relieve el impacto de este proyecto a través de la risa, así como el apoyo psicológico, terapéutico y de integración social que supone no sólo para niños y adolescentes, sino también para sus familias.

Los 'payasos de hospital' visitan individualmente a todos los pacientes pediátricos ingresados, a los que van a ser operados y a aquellos con tratamientos continuados por enfermedades crónicas.

Su labor se extiende al área quirúrgica, Oncología, la UCI Pediátrica, Psiquiatría Infantil o en las Aulas Hospitalarias.

Desde su creación, la asociación Pupaclown ha realizado más de 173.000 asistencias a menores hospitalizados. Sólo en el presente año año, la cifra supera los 8.000 acompañamientos, que realizan cinco días a la semana los doce meses del año.

AULAS HOSPITALARIAS

El jefe del Ejecutivo regional también quiso subrayar la labor que llevan a cabo las Aulas Hospitalarias, y que este año "han hecho que 2.350 alumnos hayan podido seguir sus estudios mientras estaban ingresados en el hospital". Esta cifra supone un aumento con respecto a los 2.133 del curso anterior.

Las Aulas Hospitalarias cuentan con 11 docentes, 2 más que el curso 2024/2025, y dan atención educativa niños y adolescentes de las etapas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato para que puedan continuar estudiando desde el hospital cuando tienen que pasar largas estancias hospitalizados en la UCI, el Servicio de Oncología o en la Unidad de Crónicos Complejos.

La apuesta de la Comunidad por esta iniciativa también ha permitido que los escolares ingresados en la Unidad de Hospitalización de Salud Mental Infanto-Juvenil de la Arrixaca puedan recibir las clases en sus habitaciones, dado que por sus circunstancias médicas no están en condiciones de asistir al aula.

Este servicio también se ha ampliado a los niños con cáncer que reciben tratamiento en el Hospital de Día Oncohematológico Pediátrico. Además del Virgen de la Arrixaca, los hospitales Reina Sofía de Murcia y Santa Lucía de Cartagena cuentan también con Aulas Hospitalarias.