López Miras: "Los resultados en Galicia refrendan el liderazgo y la fortaleza del Partido Popular"

MURCIA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado durante el Comité Ejecutivo Nacional en Madrid que "los resultados en Galicia refrendan el liderazgo y la fortaleza del Partido Popular", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

"Mayoría absoluta y 40 diputados que revalidan el sí de los gallegos al PP, a Rueda y a Alberto Núñez Feijóo para que el PP dote a España de estabilidad y confianza", ha destacado López Miras, para quien el resultado obtenido por su partido ha sido "excelente".

El presidente del PPRM ha manifestado que "Feijóo ha dicho no a los indultos a separatistas catalanes, no a la amnistía, no a Puigdemont y no a terroristas". Con esto, "los gallegos han votado y se ha visto reflejado en el resultado electoral", por lo que Pedro Sánchez "va de mal en peor".

En este sentido, ha asegurado que "el PSOE se ha pegado el mayor batacazo de su historia en Galicia después de que Pedro Sánchez haya pactado con Puigdemont y haya apostado por la Ley de Amnistía".

"Las elecciones del pasado domingo dejan un mensaje rotundo, ya que los ciudadanos en Galicia han dicho no a que Pedro Sánchez negocie con prófugos de la Justicia y borre los delitos de terrorismo", ha apostillado López Miras.

Asimismo, el presidente del PPRM ha concluido que Sumar, cuya líder, Yolanda Díaz, es gallega, "no ha obtenido ni siquiera un diputado en esa comunidad", por lo que "debería hacer una profunda reflexión".