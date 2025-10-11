López Miras reúne a su Consejo de Gobierno en San Javier para evaluar la situación tras el episodio de lluvias

MURCIA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando Lopez Miras, reúne a los miembros del Consejo de Gobierno en el Ayuntamiento de San Javier para evaluar la situación tras los episodios de lluvia y valorar las distintas situaciones producidas a lo largo de la noche en los municipios ubicados en el entorno del Mar Menor.

Tras la reunión, que ha comenzado a las 9.00 horas, habrá una comparecencia ante los medios de comunicación para informar la situación general de la Región de Murcia tras el episodio de fuertes lluvias que se lleva viviendo desde el pasado jueves.