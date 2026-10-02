López Miras: "Sánchez no va a arreglar en 24 horas un problema que ha generado en ocho años"

Archivo - El presidente de de la Región de Murcia, Fernando López Miras (Archivo)- Kiko Asunción - Europa Press - Archivo

MURCIA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido este miércoles, ante la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos ley de vivienda, de que "en 24 horas el Gobierno no puede arreglar un problema que ha generado en ocho años".

Para López Miras, "el problema se soluciona poniendo facilidades para que se construyan más viviendas, no haciendo un política intervencionista ni poniendo en riesgo la seguridad jurídica de los propietarios". A su parecer, los decretos que este viernes se someterán a votación en la Cámara Baja "no solucionan esto, por lo tanto no participo de la estafa que el Gobierno de España quiere transmitir a aquellas personas sobre todo vulnerables que necesitan una vivienda".

"Para que puedan hacer una vivienda en buenas condiciones lo que tiene que haber es más viviendas", ha concluido.