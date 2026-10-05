López Miras sitúa el 29N como una oportunidad para poner fin al "Gobierno del maltrato y el castigo" a la Región

López Miras llama a poner fin el 29-N al “Gobierno del maltrato y el castigo” a Murcia - CARM

MURCIA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre suponen "el momento de recuperar la igualdad entre todos los españoles, la honradez, la transparencia y el diálogo entre las comunidades y el Gobierno de España", así como de "defender con contundencia la integridad territorial de España y la normalidad para Ceuta".

Durante una declaración institucional en el Palacio de San Esteban tras conocerse el adelanto electoral, López Miras ha asegurado que el 29N representa también "la oportunidad de poner fin al Gobierno del maltrato y el castigo con la Región de Murcia".

El presidente regional ha realizado un balance crítico de la legislatura y ha afirmado que "pasará a la historia por ser la primera en la que no se han presentado unos solos presupuestos", así como por ser "una legislatura de corrupción, de señalamientos, de deterioro democrático, de desigualdad y de división".

En este sentido, ha señalado que "el próximo 29 de noviembre los ciudadanos de la Región de Murcia, con todos los españoles, tendremos la oportunidad de derribar el muro de la división".

López Miras ha asegurado que "son los españoles los que han empujado a Sánchez a convocar las elecciones ante una España harta, que no aguantaba ni un minuto más", y ha afirmado que el anterior Ejecutivo "antepuso su propio interés al del conjunto de los españoles".

También ha aludido a la situación económica y social y ha señalado que "miles de personas ven cómo han subido los precios" y que "es inasumible llegar a fin de mes para tantas y tantas familias". Asimismo, ha afirmado que "ocho años de este Gobierno han convertido a la vivienda en un bien de lujo y en el principal problema de los españoles".

El presidente de la Comunidad ha subrayado que para la Región de Murcia "son unas elecciones cruciales" y ha afirmado que los ciudadanos tendrán la oportunidad de decir "no al Gobierno del castigo y la desigualdad, al Gobierno que nos ha tratado como españoles de segunda".

En materia de financiación autonómica, ha asegurado que la Región de Murcia recibe "menos dinero" del Estado para "la Sanidad, para la Educación, para los Servicios Sociales" y ha afirmado que recibe "la mitad que a otros y mucho menos que la media nacional".

Respecto a las infraestructuras, López Miras ha señalado que "ha sido una legislatura perdida", con "pocos o ningún avance respecto a lo que se nos adeuda", y ha citado "un AVE de segunda, estar sin Cercanías con Lorca y tener un Corredor Mediterráneo a medio gas".

Asimismo, ha denunciado que durante estos años "se ha impedido el crecimiento del Puerto de Cartagena", que el Gobierno central se ha negado "a tomar medidas en la rambla del Albujón para evitar que siga siendo el principal problema de nuestro Mar Menor" y que "se ha engañado a los vecinos de Portmán un día y otro con la regeneración de la bahía".

En materia de agua, López Miras ha criticado que "se ha impuesto un recorte del 50% del trasvase Tajo-Segura", decisión que ha calificado como "un cierre encubierto para acabar con nuestra agricultura" y "para asfixiar a nuestros regantes sólo por motivos ideológicos". Según ha señalado, esta fue "la única promesa electoral que Sánchez ha estado dispuesto a cumplir" cuando la anunció en Albacete, "la de cerrar el trasvase".

Finalmente, López Miras ha afirmado que "la Región de Murcia necesita el cambio en España" y que "los murcianos tenemos la oportunidad de ayudar para hacerlo posible". "El 29 de noviembre es un momento decisivo para el futuro de la Región de Murcia", ha concluido.