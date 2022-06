López Miras tacha de "sectarismo" que la ministra de Ciencia e Innovación visite el Mar Menor "y nadie lo sepa"

MURCIA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha considerado que "no es normal" que una ministra viaje a la Región para hablar de un tema "tan importante" como el Mar Menor "y nadie lo sepa" salvo, tal y como supone, los partidos de la oposición y las asociaciones con las que se va a reunir. "Esto es sectarismo", según López Miras, quien cree que "tenemos que cambiar el rumbo" en la manera de afrontar la recuperación de la laguna salada.

"La ministra de Pedro Sánchez se va a reunir con Pacto por el Mar Menor, con ANSE, con Ecologistas en Acción, con la ILP del Mar Menor, con SOS Mar Menor y con la Asociación Banderas Negras", algo que ve "positivo". En cambio, cree que también sería "interesante" que se reuniera con algún miembro del Gobierno de la Región de Murcia o de los ayuntamientos para tratar un asunto "tan importante" como este.

En su último turno de palabra en la sesión vespertina de esta segunda jornada del Debate sobre el Estado de la Región y al hablar del Mar Menor, López Miras ha considerado que es "obligado el trabajo conjunto entre administraciones" y se ha mostrado convencido de que todos los ciudadanos de la Región son partidarios de ello.

En cambio, ha lamentado que se ha enterado esta tarde, a través de las redes sociales, de que la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant Ripoll, va a estar en el Mar Menor este jueves y de que va a tener una reunión que será "muy positiva" con organizaciones que tienen todo su "respeto" por trabajar por recuperar la laguna salada.

"YO ME PONGO DE ACUERDO CON LOS CIUDADANOS DE LA REGIÓN"

Por otro lado, López Miras ha acusado a la portavoz de Podemos, María Marín, de dedicarse directamente a "propinar insultos". "No sé si lo ha hecho para intentar sacarme de mis casillas y ver cuál podía ser mi reacción pero, si lo hizo por esto, no me conoce en absoluto; y no sé si lo hizo por conseguir un buen corte de tuit pero, si lo ha hecho por esto, yo no puedo basar algo tan importante como el Debate sobre el Estado de la Región en lo que pongamos o no en un tuit".

"Si lo hizo porque no tiene educación, que es una posibilidad que cada vez gana más fuerza conforme transcurren los debates, les diré que yo estaba hoy aquí para hablar de cosas que podamos solucionar entre todos, pero no de imposibles", ha aseverado. En cualquier caso, cree que cada uno "pone el límite al respeto que merece donde quiera; y el mío está en el insulto".

También ha respondido a la propuesta del portavoz del Grupo Socialista, Francisco Lucas, quien ha señalado que lo primero que tiene que hacer López Miras en materia de financiación autonómica es ponerse de acuerdo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

"Yo, para defender a la Región de Murcia, me pongo de acuerdo con los ciudadanos de la Región y no tengo que mirar a nadie", ha subrayado el presidente del Gobierno murciano, quien entiende que los socialistas "sí que tienen que recurrir" a esta práctica y llamar a Moncloa. "Ustedes tienen que mirar a la Región y defenderla por encima de todo, que es lo que está haciendo este Gobierno y el PP", ha advertido.

"MANTENER LA CRISPACIÓN"

En este sentido, ha emplazado a los portavoces de los grupos parlamentarios a "reflexionar profundamente" sobre si lo que han aportado en el Debate con sus intervenciones contribuye a mejorar la vida de los murcianos o si, por el contrario, "está encaminado a mantener el nivel de crispación que, al parecer, es lo único que algunos conocen o pretenden".

El presidente murciano percibe cada día en la calle "una preocupación creciente" por el precio de la cesta de la compra y por si la gasolina va a alcanzar los tres euros, o si van a poder poner la calefacción cuando llegue el invierno. Sin embargo, ha lamentado que, cuando estos ciudadanos vean lo debatido en la Asamblea estos días, van a escuchar "los habituales enfrentamientos de siempre", lo que "debe de frustrarles".

López Miras ha recordado que él acudió al Debate con la intención de "dialogar" y "elaborar juntos los planes" que luego deben de cumplir. En cambio, ha criticado que la oposición "se ha puesto enfrente de cualquier iniciativa que suponga mejorar la vida de los murcianos y, además, nos han dado la espalda porque no han acudido a las reuniones y no se han leído los documentos que se les han enviado".

"Solo hoy, el PSOE ha accedido a adherirse al Pacto por las Infraestructuras de la Región, y no porque se lo diga el Gobierno de la Región, sino porque se lo han dicho todas las organizaciones que han firmado ese proyecto", según López Miras, quien cree que los socialistas tienen la mente puesta en un proceso electoral que "aún queda lejos".

A su juicio, la Asamblea debería adoptar acuerdos "muy importantes" antes de que finalice la legislatura. "Sé perfectamente que muchas de las cuestiones que más preocupan a los murcianos no pueden resolverse en esta cámara, pero yo me pregunto si están dispuestos a sumar su voz a la de la inmensa mayoría de la sociedad para elevarla donde haga falta", ha destacado.