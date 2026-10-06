López Miras tilda de "trampa" que el Gobierno lleve los decretos de vivienda a la Diputación Permanente

Archivo - El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras - CARM - Archivo

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha criticado que el Ejecutivo central vaya a aprobar los dos decretos de vivienda que no salieron adelante en el Congreso de los Diputados a través de la Diputación Permanente. "Lo que quiere hacer colando por la puerta de atrás esos decretos en la Diputación Permanente es una trampa. El Congreso de los Diputados, donde está representada la soberanía nacional, ya ha dicho que no los quiere", ha señalado.

López Miras, que ha realizado estas declaraciones en Fruit Attraction, ha tachado al Gobierno central de "tramposo y mentiroso". "Todo lo que ha ido diciendo que no haría lo ha hecho y va a ser mentiroso hasta el último de los días", ha añadido.

Sobre estos dos decretos, el presidente autonómico ha afirmado que son "intervencionistas" y que "van a hacer que haya menos viviendas y más caras".

HUELGA GENERAL

Preguntado sobre la huelga general convocada por UGT y CCOO para otoño, López Miras se ha preguntado "contra quién y por qué ahora". "Es extremadamente curioso que se convoque en mitad de una campaña electoral", ha señalado el jefe del Ejecutivo autonómico, que considera que esta convocatoria en campaña "es grave".

Para López Miras, esta huelga por la vivienda y los salarios dignos "será contra quien ha tenido durante los últimos ocho años la capacidad de legislar en favor de la vivienda y no lo ha hecho".