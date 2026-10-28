López Miras traslada "el afecto, el cariño y la solidaridad" de la Región a los familiares de las víctimas

Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Murcia por el accidente ferroviario en Toledo - JUANCHI LOPEZ/AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido este miércoles al minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Toledo, convocado por la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) en el Ayuntamiento de Murcia, donde ha trasladado "el afecto, cariño y solidaridad" de la Región de Murcia a las familias afectadas.

López Miras, quien ha estado acompañado por los miembros del Consejo de Gobierno y también por la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha afirmado que "hoy es uno de esos días negros que pasarán a la historia de España, porque esta mañana España se ha roto de dolor", y ha deseado "una pronta recuperación a los heridos".

Asimismo, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que, además de acompañar a los afectados en estos momentos de dolor, y "precisamente por el respeto que le debemos a las víctimas, los españoles necesitan saber qué ha pasado, por qué ha pasado y qué se va a hacer para que no vuelva a pasar". En este contexto, ha recordado que "hace nueve meses ocurrió el accidente ferroviario de Adamuz, y todavía no sabemos por qué pasó".

Durante la concentración, López Miras ha remarcado que "no podemos estar ajenos a lo que sienten la mayoría de los españoles. Hoy es un día de dolor, de angustia y también de rabia", y ha apuntado que, "en España, un ciudadano no puede jugarse la vida por montarse en un tren".

El presidente del Gobierno regional también ha recordado que el Ejecutivo regional puso a disposición del Gobierno de Castilla-La Mancha todos los recursos necesarios de la Región de Murcia para colaborar y ayudar en las labores de emergencia. Dichos medios siguen estando a plena disposición, aunque aún no se han requerido.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha querido hacer llegar el cariño y la consideración de los murcianos a "todas las familias, a los amigos y a los allegados" de "esos viajeros que iban en el tren y que se ha sentido mucho dolor y también muchísimo miedo".

"Esto no debería ocurrir", ha defendido la alcaldesa quien ha recordado que, desde que han sabido de la trascendencia y de la gravedad del accidente, el Ayuntamiento de Murcia ha cancelado toda la agenda institucional. Este jueves, ha explicado, "se celebrará el pleno, pero no se debatirá ninguna moción política".

Además, la Corporación Municipal leerá un manifiesto institucional, una declaración para demostrar "el apoyo, el cariño y la consideración a todas las familias, a los allegados y a los amigos de las víctimas", pero también un mensaje de cariño a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a todos los sanitarios que "están haciendo un esfuerzo enorme por seguir rescatando vidas y, sobre todo, minimizar los efectos de esta tragedia que nos ha asolado completamente".