López Miras traslada al comisario de Transportes la necesidad de acelerar el Corredor Mediterráneo

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, reunido en Bruselas con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas - CARM

MURCIA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha reunido este miércoles con el comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, a quien ha trasladado la necesidad de acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo y de disponer de más información sobre los plazos previstos.

En materia turística, el máximo responsable autonómico ha pedido a Tzitzikostas incrementar el apoyo al sector de cara al próximo Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, según ha informado la Comunidad.

"Que no se conecte uno de los lugares de producción y de exportación más importantes de España como la Región de Murcia con el centro de Europa a través del Corredor Mediterráneo es algo que nadie entiende, por los años de retraso. Desde luego, está lastrando no sólo el crecimiento de la Región de Murcia, sino de España", ha lamentado López Miras.

En ese sentido, ha recordado al comisario que la Región "cuenta con la principal flota europea de transporte frigorífico por carretera" y que Murcia es la cuarta provincia más exportadora de España: "Somos una de las regiones más exportadoras de España y de Europa. Estamos produciendo mucho, generando valor y vendiendo al exterior, por lo que para nosotros el Corredor Mediterráneo es fundamental".

La reunión se ha enmarcado en la agenda que el jefe del Ejecutivo autonómico desarrolla en Bruselas, y que incluye su participación este miércoles y jueves en el pleno del Comité Europeo de las Regiones.

Otro de los puntos que López Miras ha puesto en valor durante la reunión es el papel central del puerto de Cartagena dentro del Corredor Mediterráneo, ya que "tiene que ser un nodo logístico fundamental" de dicho eje ferroviario.

Así, López Miras ha hecho hincapié en que esa conexión ferroviaria facilitaría tanto la salida de mercancías españolas hacia Europa como la entrada de productos europeos a través de esta infraestructura.

MÁS INVERSIONES PARA EL TURISMO

En materia turística, el presidente ha trasladado al comisario la importancia de que la Unión Europea "continúe aumentando" el apoyo a un sector estratégico para la economía regional. En concreto, ha reclamado "una apuesta por el sector turístico que debe reflejarse en el próximo marco plurianual 2028-2034", con el objetivo de seguir impulsando la competitividad de los destinos europeos.

El jefe del Ejecutivo regional ha informado al comisario de que la Región de Murcia "está batiendo récord tras récord en datos turísticos, en alojamientos y en visitas, tanto de turistas nacionales como de turistas extranjeros", y que precisamente en esa tendencia juega un papel muy importante Cartagena, "que cada vez está recibiendo más visitantes".

López Miras se ha mostrado "satisfecho" por el balance de esta reunión, "sobre todo porque el comisario es conocedor de esas dos cuestiones tan importantes en la Región de Murcia, como son las obras del Corredor Mediterráneo y las inversiones turísticas, y porque ha mostrado su voluntad de poder visitar pronto la Región de Murcia".

Tras el encuentro, el presidente ha incidido en que las carteras de Transporte y Turismo que dirige Tzitzikostas "son especialmente relevantes" para la Región de Murcia, tanto por el peso del sector turístico en la economía regional como por la importancia del transporte para una comunidad exportadora.