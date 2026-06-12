López Miras traslada al nuevo presidente de COEC su voluntad de colaboración para impulsar el crecimiento de Cartagena

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, reunido con el nuevo presidente de la COEC, Miguel Ángel Jiménez - CARM

MURCIA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha mantenido este viernes en el Palacio de San Esteban una reunión con el nuevo presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez, en el primer encuentro institucional entre ambos tras su reciente nombramiento al frente de la organización empresarial cartagenera.

López Miras ha reafirmado a Jiménez la voluntad del Ejecutivo autonómico de seguir trabajando junto a COEC en reivindicaciones compartidas, como la ampliación del Puerto de Cartagena, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) o la llegada de la alta velocidad, según ha informado la Comunidad.

Tras la reunión, el consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado la "clara voluntad de colaboración y entendimiento mutuos" entre el Gobierno regional y los empresarios de Cartagena, y ha subrayado que ambas partes comparten el objetivo de que la ciudad y su comarca continúen siendo "un motor de desarrollo económico y un ejemplo de dinamismo para toda la Región de Murcia".

Marín ha destacado que Cartagena y su comarca mantienen "una trayectoria claramente positiva en materia de empleo, con récord de afiliación y con un descenso del paro cuyos resultados superan la media nacional". A su juicio, estas cifras "reflejan el dinamismo de nuestro tejido productivo", por lo que ha asegurado que el Gobierno regional va a "seguir apoyando a los empresarios para que sigan creando empleo y riqueza".

El consejero ha puesto en valor, además, el impulso de proyectos estratégicos como 'Caetra', una iniciativa que, según ha explicado, "está reforzando el papel de Cartagena como polo estratégico capaz de atraer inversión, crear empleo especializado de alto valor añadido y consolidar el ecosistema tecnológico orientado a la seguridad".