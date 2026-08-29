Lorca acogerá del 6 al 8 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Floklore Virgen de las Huertas

Lorca acogerá del 6 al 8 de septiembre una nueva edición del Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 29 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas afronta una nueva edición que supone un hito en su trayectoria al alcanzar la mayor participación internacional de su historia, coincidiendo además con la celebración del 40 aniversario de la fundación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, grupo anfitrión y organizador del encuentro.

Así lo ha trasladado el concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, que, junto al director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, y el presidente de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, Luis González, ha dado todos los detalles de esta cita destacada dentro de la Agenda Anual de Eventos de la ciudad.

"Lo que comenzó en 1989 con la participación de un único grupo, en un contexto marcado por la falta de experiencia y de apoyo institucional, se ha convertido, después de más de tres décadas de esfuerzo, dedicación y trabajo continuado de sus componentes, en uno de los grandes referentes del folklore internacional en España y en el festival con mayor participación internacional de la Región de Murcia", ha indicado el edil.

Por su parte, Juan Francisco Martínez, ha destacado "la alta participación, la más alta de toda la historia de este certamen, que va a llenar Lorca de folklore, cultura popular, tradición, pero también de actividad turística, incluyendo -además- las visitas programadas, poniendo de relieve enclaves destacados de la ciudad".

Según a explicado Luis Martínez, "el festival se celebrará los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2026, dentro de la programación de la Feria Chica, y constituye una de las actividades con mayor tradición de las fiestas patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas, patrona de Lorca".

SEIS PAÍSES UNIDOS POR EL FOLKLORE Y LA CULTURA

La presente edición contará con la participación de agrupaciones procedentes de Ecuador, Francia, Georgia, Guinea-Bisáu, México y España, que mostrarán en Lorca la riqueza y diversidad de sus respectivas tradiciones.

En el escenario de la Plaza Rey Sabio se podrá disfrutar de las actuaciones de Agrupación de Danza y Folklor Virgen del Quinche, Groupe Folklorique Pichoto Camargo de Mauguio, Compañía Nacional de Canto y Danza de Georgia Gurjaani, Conjunto Nacional Folklórico Netos de Bandim, Compañía del Instituto Superior de Educación Artística-Calmeac, y Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca, como grupo anfitrión.

El encuentro volverá a convertir Lorca en un punto de encuentro internacional en torno a la música, la danza, las tradiciones y el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos.

UN FESTIVAL INTEGRADO EN FESTIFOLK ESPAÑA

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas es miembro de pleno derecho de Festifolk España (Asociación de Organizadores de Festivales Internacionales de España), organización a cuya junta directiva pertenece el presidente de Coros y Danzas Virgen de las Huertas, Luis González.

Festifolk España trabaja por la salvaguarda de la calidad de los festivales internacionales de folklore y de los grupos participantes, además de prestar apoyo a los organismos y entidades que organizan este tipo de encuentros en nuestro país. La organización mantiene una dimensión internacional a través de 29 delegaciones distribuidas por todo el mundo.

La programación del lunes, 7 de septiembre, volverá a acercar el folklore internacional a diferentes colectivos de la ciudad. A partir de las 18.00 horas, los grupos participantes visitarán los centros APANDIS, ASPRODES, Residencia Domingo Sastre, San Diego y Caser, donde compartirán su música y sus tradiciones con sus usuarios.

Posteriormente, a partir de las 20.30 horas, la ciudadanía podrá participar en el tradicional 'Baila con nosotros', que tendrá lugar en la Alameda Virgen de las Huertas y el Parque del Espejico, una actividad concebida para favorecer el encuentro directo entre los grupos internacionales y el público.

Como broche final, tras la gala del martes, 8 de septiembre, tendrá lugar el tradicional acto de clausura, en el que, año tras año, las agrupaciones participantes sorprenden al público con una canción y una coreografía especial como símbolo de unión, convivencia y hermanamiento entre los pueblos del mundo. La clausura coincidirá con el Castillo de Fuegos Artificiales de la Feria Chica.

CONCURSO FOTOGRÁFICO Y CARTEL

Durante el festival se desarrolla un concurso fotográfico, del 6 al 8 de septiembre, cuya imagen ganadora será la imagen del cartel del festival del año que viene. Al igual que este año la imagen del cartel, que lleva por título 'Jaguar', a manos de un concursante de Gerona, que resultó ganador, lo que refleja la dimensión nacional del certamen.

El Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas cuenta principalmente con el patrocinio de la Concejalía de Cultura del Excmo. Ayuntamiento de Lorca y del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

A este respaldo, se suma la colaboración de numerosas empresas lorquinas: Bebidas Benítez Urrea, Fondalmanzora Investment, Limusa, Aguas de Lorca, Desenlace Producciones, Aquasol Piscinas, Fetsa, Alfarería Lario, Gamalor, Logovision, Flores y Martínez, Electrisan, María José Fotógrafo y Telemag.

Desde Coros y Danzas Virgen de las Huertas se quiere trasladar un especial agradecimiento a todas las instituciones, empresas y entidades colaboradoras por su apoyo y por contribuir a que el folklore y las tradiciones continúen formando parte de la vida cultural de Lorca. Su colaboración permite, además, fomentar la conservación del patrimonio cultural inmaterial de Lorca y de los países que participan en este encuentro internacional.