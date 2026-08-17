Lorca celebra la Feria Chica del 30 de agosto al 8 de septiembre con actos religiosos, conciertos y actividades

Presentación de la Feria Chica de Lorca - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha presentado este lunes la programación de la Feria Chica, que se celebrará del 30 de agosto al 8 de septiembre en honor a la patrona de la ciudad, Santa María la Real de las Huertas, con actividades religiosas, conciertos y propuestas culturales y de ocio.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, ha presentado el programa junto al presidente de la Hermandad de la Virgen de las Huertas, Pedro Millán; el presidente de la Asociación de Vecinos, Luis González, y la concejal de Feria y Fiestas, María de las Huertas García.

Los actos religiosos comenzarán el 30 de agosto con el Solemne Novenario, que se prolongará hasta el 7 de septiembre. Durante estas jornadas, el Santuario permanecerá abierto para la oración y la participación de fieles, además de acoger los días 5 y 6 de septiembre visitas guiadas dentro del proyecto 'Santuario Abierto', según ha informado el Ayuntamiento de Lorca.

Entre las principales citas religiosas figuran la Exposición del Santísimo el 4 de septiembre, la celebración comunitaria del Sacramento del Bautismo y la Comida de la Virgen de las Huertas el día 5, así como la Ofrenda Floral y la Serenata a la Patrona el 7 de septiembre.

El 8 de septiembre, jornada principal de las fiestas, se celebrarán misas desde las 6.00 horas y, a las 11.30 horas, tendrá lugar la Misa Mayor con la corporación municipal bajo mazas, presidida por el Obispo, y la participación de los Coros y Danzas de Lorca. Por la tarde, a las 19.00 horas, tendrá lugar una misa y posteriormente la procesión de la patrona por las calles próximas al Santuario.

En paralelo, la programación lúdica arrancará el 4 de septiembre con la apertura de las atracciones y casetas a las 19.00 horas y el pregón, a las 21.30 horas, a cargo de Santos Campoy García. Posteriormente actuará el grupo Apache.

La programación musical continuará el 5 de septiembre con la actuación de Merche, a las 23.30 horas, mientras que el día 7 actuarán Outcrack, a las 21.30 horas, y Liberto Rabal, a las 22.30 horas. Todos los conciertos serán gratuitos y se celebrarán en la Plaza del Rey Sabio. La noche del 7 de septiembre también incluirá el Festival Joven, a las 00.30 horas.

El programa incluye asimismo el Festival Internacional de Festifolk Lorca, que se desarrollará del 6 al 8 de septiembre con la participación de grupos nacionales y extranjeros y cuya clausura tendrá lugar el día 8 a las 21.30 horas, seguida de un castillo de fuegos artificiales.

Entre las actividades tradicionales figuran el 'ciclo paseo', previsto para el 6 de septiembre a las 10.00 horas, la XII Concentración de Vehículos Clásicos y los concursos de brisca, remigio, bizcochos, migas y cucaña, además de las atracciones y otros elementos tradicionales de la Feria Chica.

La programación ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento de Lorca, la Hermandad de la Virgen de las Huertas y la Asociación de Vecinos.

Por otro lado, la Hermandad ha anunciado el inicio de la restauración del histórico Manto de Isabel II, con el objetivo de que pueda volver a lucirse en las fiestas de septiembre de 2027. También está prevista la restauración de las campanas del Santuario, que permitirá recuperar su funcionamiento tras varios años.