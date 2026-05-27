Lorca celebrará una gala con motivo del Día de la Región de Murcia con las actuaciones de Walls y Pitingo

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil Jódar, junto a los presentadores de la gala, Antonio Hidalgo y Encarna Talavera - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, acompañado por los presentadores Antonio Hidalgo y Encarna Talavera, ha presentado la Gala del Día de la Región de Murcia que acogerá la Ciudad del Sol el lunes, 8 de junio, a partir de las 21.30 horas, en el Auditorio Margarita Lozano, según han informado desde el Consistorio.

Durante la presentación, el primer edil ha destacado la satisfacción que supone para Lorca ser sede de uno de los acontecimientos más destacados del calendario institucional y cultural de la Comunidad Autónoma. "Es un orgullo que Lorca vuelva a convertirse en escaparate de la Región de Murcia y en punto de encuentro para celebrar una fecha tan señalada. Es una oportunidad para seguir mostrando las maravillas que tenemos. Una ciudad abierta, dinámica y preparada para albergar grandes eventos culturales y de primer nivel", ha señalado.

La gala, impulsada por la televisión autonómica de la Región de Murcia, La 7, reunirá sobre el escenario del Auditorio una amplia propuesta artística con música, danza y espectáculo visual, en una noche pensada para todos los públicos y que servirá como antesala a la conmemoración oficial.

Entre los artistas confirmados destacan nombres consagrados como Pitingo; nuevas promesas como Walls; y grupos emergentes como Ruto Neón y A Mares. El cartel se completará con las acrobacias de Up Arte, y las actuaciones de Picoesquina del Levante y el ballet de Víctor Campos.

El evento estará presentado por Antonio Hidalgo y Encarna Talavera que conducirán una velada diseñada para poner en valor la cultura, el talento y la identidad de la Región. Próximamente se informará, a través de los canales oficiales del Ayuntamiento, de cómo se podrán recoger entradas para dicha gala.

"Desde el Ayuntamiento agradecemos a la televisión autonómica de la Región de Murcia, La 7, su apuesta por Lorca para celebrar esta gala. Contar con artistas consolidados y también con nuevas voces de la escena musical y artística convierte esta gala en una propuesta muy atractiva y variada, capaz de llegar a públicos de todas las edades", ha destacado Gil Jódar.

"Invitamos a todos a disfrutar de una noche única en un escenario incomparable y a vivir juntos una celebración que une cultura, espectáculo y sentimiento de pertenencia en una velada que, sin duda, será inolvidable", ha concluido el alcalde.