Lorca impulsa la 'transformación verde' de su castillo con una ambiciosa restauración paisajística interior y exterior

LORCA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

El concejal de Cultura y Turismo en el Ayuntamiento de Lorca, Santiago Parra, ha informado de la puesta en marcha, a lo largo de esta semana, del proyecto 'Restauración paisajística del Castillo de Lorca', la actuación número 1 dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Conectando el Patrimonio', financiado por la Unión Europea-Next Generation EU en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Este proyecto es clave, ya que se desarrolla en el emblemático Castillo de Lorca, también conocido como Fortaleza del Sol y catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), abarca una superficie total de actuación de aproximadamente 16.000 metros cuadrados dentro del recinto, de los más de 26.700 m2 de zonas verdes existentes.

La intervención tiene como objetivo principal potenciar los valores medioambientales del enclave mediante soluciones basadas en la naturaleza (SBN), contribuyendo a su transición ecológica y sostenible.

Entre las principales líneas de actuación destacan la restauración paisajística respetuosa con la topografía original, la protección de las zonas arqueológicas, el uso de vegetación autóctona adaptada al clima y al terreno, y la mejora de la eficiencia hídrica mediante sistemas de riego más sostenibles.

Lorca Taller del Tiempo fue pionero en la Región de Murcia creando el primer Oasis de Mariposas en el interior de la Fortaleza del Sol, Castillo de Lorca en el año 2017 impulsado por la asociación Zerynthia.

El recinto del interior del castillo de Lorca fue tratado y modificado con una selección de plantas autóctonas especialmente atrayentes para las mariposas creando un pequeño "refugio natural" dentro del castillo, pensado para que las mariposas vivan allí de forma libre.

Ahora con este nuevo proyecto se plantará una cuidada selección de plantas, aumentando las especies que les gustan a las mariposas para atráerlas y protegerlas, facilitando así que puedan ser observadas en libertad, en todas sus fases vitales.

El edil ha subrayado que "este proyecto no solo pone en valor nuestro patrimonio histórico, sino que lo embellece aún más a través de la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la innovación en la gestión del paisaje".

Además, la intervención contempla la mejora del terreno mediante aportes puntuales de tierra fértil en zonas necesarias, así como la estabilización de taludes mediante técnicas naturales como vegetación tapizante, piedras del entorno y materiales como la "gacha" minera, reduciendo al mínimo el impacto humano y favoreciendo el desarrollo natural del ecosistema.

ACTUACIÓN EN EL ENTORNO EXTERIOR DEL CASTILLO

De forma complementaria, el Ayuntamiento de Lorca está desarrollando el proyecto de restauración paisajística en la ladera exterior del castillo, que abarca una superficie aproximada de 51.377 m2. Esta actuación tiene como objetivo principal la consolidación del terreno y la prevención de riesgos asociados a desprendimientos y escorrentías, habituales debido a la pendiente y a la naturaleza del suelo.

La intervención se basa en la siembra de plantas autóctonas que favorecen la sujeción del terreno, reducen la erosión y contribuyen a frenar la desertificación. Asimismo, se busca incrementar la cobertura vegetal, mejorar la retención de humedad y propiciar la regeneración natural del entorno.

En este sentido, Santiago Parra ha destacado que "la actuación en las laderas exteriores permitirá proteger tanto el monumento como su entorno natural, garantizando su conservación a largo plazo y mejorando la experiencia de los visitantes".

Las actuaciones cuentan con una inversión total de 136.000 euros, distribuidos en 61.000 euros para la intervención interior -que incluye la consolidación del oasis de mariposas y la mejora del sistema de riego- y 75.000 euros destinados a la restauración de las laderas exteriores.

Ambos proyectos comparten objetivos comunes como la transición ecológica, la restauración paisajística, la protección de la fauna, el uso eficiente del agua, el fomento de la vegetación autóctona y el bajo mantenimiento, consolidando a Lorca como un referente en sostenibilidad aplicada al patrimonio histórico.

Santiago Parra ha concluido señalando que "seguimos avanzando en un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la calidad y el respeto por nuestro legado, posicionando a Lorca como un destino comprometido con el medio ambiente y la innovación, a la vez que se pone en valor el gran patrimonio histórico con el que cuenta nuestra ciudad".