Lorca prevé un incremento de las partículas PM10 por la entrada de una masa de aire africano este martes - AYUNTAMIENTO DE LORCA

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Lorca ha informado de la posibilidad de que se produzca este martes, 18 de agosto, un incremento de los niveles de partículas PM10 y PM2,5 debido a la intrusión de una masa de aire de origen africano sobre el sureste peninsular, una situación que podría prolongarse durante los próximos días.

Según los datos ofrecidos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los modelos consultados prevén concentraciones de polvo en superficie de entre 50 y 500 microgramos por metro cúbico en el sureste peninsular, lo que podría provocar un aumento de los niveles de estas partículas registrados por la Red de Calidad del Aire.

Asimismo, el modelo SKIRON contempla la posibilidad de que se produzca depósito seco de polvo sobre gran parte de la superficie de la Península durante los próximos días, según ha informado el Consistorio lorquino.

Ante esta situación, la concejal de Medio Ambiente, María Hernández, ha recomendado especialmente a las personas con afecciones respiratorias y a quienes desarrollen actividades en el exterior que extremen las precauciones y ha señalado el uso de mascarillas FFP2 como medida de protección.

El Ayuntamiento aconseja además evitar los desplazamientos por las principales carreteras durante los momentos de mayor concentración de polvo o utilizar el transporte público, compartir el vehículo privado y realizar una conducción eficiente.

También recomienda controlar la refrigeración de las viviendas y edificios públicos para minimizar el consumo energético, utilizar el transporte público o la bicicleta y evitar la práctica de ejercicio físico intenso al aire libre, priorizando las salidas cortas y de bajo esfuerzo.

Por último, se aconseja a los conductores utilizar los aparcamientos disuasorios de la ciudad y consultar la evolución de la calidad del aire a través del portal de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor.