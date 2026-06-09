Lucas apela a la unidad para construir "una Región de Murcia con más justicia social, calidad de vida y oportunidades"

Miembros del PSRM-PSOE en el acto del Día de la Región de Murcia - PSRM-PSOE

LA UNIÓN (MURCIA), 9 (EUROPA PRESS)

El secretario general del Partido Socialista en la Región de Murcia y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha apelado este martes a la "unidad de ciudadanía para construir una Región de Murcia con más justicia social, calidad de vida y oportunidades".

Lucas ha realizado estas declaraciones durante un contacto con los medios de comunicación antes del acto institucional, conmemorativo del XLIV aniversario del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, celebrado en el Antiguo Mercado Municipal de La Unión.

"Hoy, 9 de junio, Día de la Región de Murcia, celebramos con orgullo lo que somos, pero, sobre todo, celebramos todo lo que nos une. Los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia compartimos historia, cultura y tradiciones, una forma de ser y de entender la vida única", ha subrayado, según han informado desde el partido.

Al hilo, el líder socialista ha citado el poema de Miguel Hernández que describió a los habitantes de la Región de Murcia como "dinamita, frutalmente propagada", unos versos de Miguel Hernández que, a su juicio, "siguen reflejando a la perfección la esencia de esta tierra".

"Los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia somos un pueblo valiente, trabajador y luchador, que siempre convierte los retos y desafíos en oportunidades y que mira al futuro con ambición y esperanza", ha aseverado Lucas.

"Sueño y trabajo, cada día, para conseguir una Región de Murcia con más justicia social, calidad de vida y oportunidades. Una región de Murcia donde nuestros jóvenes puedan acceder a una vivienda digna; donde nuestros alumnos y alumnas tengan aulas climatizadas; donde nuestros bomberos tengan todos los recursos para garantizar la seguridad, donde no se juegue ni se ponga en riesgo la vida y la salud de nuestros pacientes. Una Región de Murcia que tenemos que construir todos juntos", ha destacado.

"Nuestra historia así nos lo dice: cuando todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia nos unimos, somos capaces de conseguir cualquier objetivo que nos propongamos", ha afirmado. "Feliz día de la Región de Murcia", ha concluido.