Archivo - Lucas asegura que anunciará "muy pronto" nuevos medios para vigilar las costas de la Región de Murcia - PSRM-PSOE - Archivo

PLIEGO (MURCIA), 4 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha anunciado que próximamente dará a conocer "de forma inminente" nuevos refuerzos para proteger las costas de la Región de Murcia, tras ser preguntado este viernes por los medios disponibles de la Guardia Civil después del incidente ocurrido esta semana en Águilas, en el que tres agentes resultaron heridos al ser embestida su patrullera por una embarcación cuyos dos ocupantes fueron detenidos.

"Estoy haciendo lo que tengo que hacer, alejado del ruido, de la confrontación, de la demagogia, del populismo migratorio", ha señalado Lucas, quien ha asegurado que "muy pronto" anunciará nuevos medios para la vigilancia del litoral regional, según ha anunciado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia.

Lucas ha defendido que desde 2018 se ha producido un incremento del 20% en el número de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en la Región y ha recordado que están en ejecución nuevas comisarías de Policía Nacional en Molina de Segura, Yecla y Alcantarilla, así como el nuevo cuartel de la Guardia Civil de Los Alcázares y próximamente el de Cartagena.

Respecto a las dos operaciones desarrolladas en los últimos días en las costas regionales, Lucas ha insistido en que las diligencias continúan abiertas y ha pedido respetar los tiempos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

"Estamos hablando de unas diligencias complejas y de una operación compleja", ha afirmado. En este sentido, ha avanzado que, "en los próximos días", una vez concluyan las diligencias, ofrecerá una rueda de prensa junto al coronel de la Quinta Zona de la Guardia Civil para explicar "con todo lujo de detalle" el desarrollo de las operaciones.

Lucas ha destacado además el resultado de las actuaciones, con cuatro detenidos y dos embarcaciones interceptadas en una semana, y ha considerado que se trata de "dos operaciones brillantes".

Sobre los agentes heridos en Águilas, ha explicado que los tres se encuentran bien. Uno de ellos necesitó cinco puntos de sutura, según ha precisado, y ha indicado que habló personalmente con los tres para trasladarles "el orgullo y el reconocimiento" en nombre de la sociedad de la Región de Murcia.

Por último, el delegado ha criticado el "uso partidista" que, a su juicio, están haciendo el Gobierno regional y el Partido Popular de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha reclamado afrontar la presión migratoria "con responsabilidad, con rigor y sobre todo con sentido de Estado".