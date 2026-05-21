Lucas desea "el mayor de los éxitos" a Baixauli al frente de la UMU

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha deseado "el mayor de los éxitos" al nuevo rector de la Universidad de Murcia (UMU), Samuel Baixauli que ha tomado posesión de su cargo este jueves en la Facultad de Economía y Empresa del Campus de Espinardo.

"Me tiene a su lado para seguir apostando y fortaleciendo la Universidad de Murcia, porque al fin y al cabo apostar por ella y fortalecerla es apostar y construir Región de Murcia", ha apuntado.

Por otra parte, ha agradecido al ya ex rector José Luján, y a su equipo, "el magnífico trabajo realizado durante los últimos años".