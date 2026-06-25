Lucas (PSRM) califica el discurso de López Miras de "ejercicio de ciencia ficción"

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas - PSRM-PSOE

CARTAGENA (MURCIA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha calificado el discurso del presidente de Gobierno regional, Fernando López Miras, en el Debate sobre el Estado de la Región de "ejercicio de ciencia ficción".

Lucas, al término de la primera jornada en la Asamblea Regional, ha afirmado que la intervención de López Miras "describe una Región de Murcia que solo existe en su cabeza" y ha reclamado un Gobierno regional "con ambición, que gestione y afronte los problemas en lugar de negarlos".

Para el líder socialista, el Debate sobre el Estado de la Región se ha convertido "en un simple tablón de anuncios, con promesas que sirven para ocupar titulares durante unas horas, pero que después nunca se materializan".

Asimismo, Lucas ha afirmado que el Gobierno regional está "agotado". "Se le puede definir con tres palabras: abandono, parálisis y mentiras", ha añadido.

"Da la sensación, o eso pretende, de que López Miras acaba de llegar, pero lleva ya nueve años en los que ha sido incapaz de construir ninguna vivienda pública, suspendiendo clases por la falta de aulas climatizadas; nueve años poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía y de los propios bomberos por falta de medios, y aumentando las listas de espera en sanidad; nueve años que terminan con el mayor escándalo en la historia de nuestra Región: la trama de las prótesis", ha remarcado.

Por último, el secretario general socialista se ha preguntado si López Miras será recordado por "la sopa verde, los altos cargos que se saltaron el protocolo de vacunación en pandemia o por la 'trama de las prótesis'.