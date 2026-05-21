Lucas (PSRM), sobre la moción de censura en Cartagena: "Avalo lo que avale mi militancia"

MURCIA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM-PSOE, Francisco Lucas, ha asegurado este jueves que avalará "lo que avale la militancia" sobre la moción de censura planteada en el Ayuntamiento de Cartagena.

"En este partido las grandes decisiones siempre las toma la militancia", ha apuntado, tras anunciarse que este próximo martes los afiliados al PSOE y Juventudes Socialistas de Cartagena votarán de forma presencial y secreta.

"El Partido Socialista tiene intención de darle los cuatro votos que tiene, condicionados a que se ponga en marcha un proyecto y una agenda progresista", ha concluido.