Lucas (PSRM) reafirma su defensa de los derechos LGTBI+ ante el alcalde de Totana

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas - PSRM

MURCIA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, ha reiterado su firme compromiso con el derecho de todas las personas "a ser quienes son en libertad", ante el alcalde de Totana, Juan Pagán.

Esta ha sido la primera visita de Francisco Lucas al municipio después de que el PP y Vox acordaran vetar cualquier iniciativa del Ayuntamiento de Totana a favor del reconocimiento de los derechos del colectivo LGTBI+ como condición para la aprobación de los presupuestos.

"Alcalde, cuando un Ayuntamiento se niega a celebrar los actos del Orgullo está dando un grave paso atrás. Está vulnerando los valores constitucionales. Y, lo más preocupante, está vulnerando los derechos fundamentales de sus vecinos y vecinas", ha afirmado.

Lucas ha dirigido estas palabras al alcalde de Totana, Juan Pagán, durante la clausura del acto conmemorativo del 20º aniversario de la implantación del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en el IES Juan de la Cierva y Codorníu del municipio.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado al regidor, desde el máximo respeto institucional, "que todas las administraciones públicas tienen la obligación moral y el deber de combatir con firmeza cualquier manifestación de odio".

Por otro lado, ha hecho entrega de la Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al director del IES Juan de la Cierva y Codorníu, Juan Francisco Otálora. Esta distinción le ha sido concedida por el Gobierno de España, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

La Orden Civil de Alfonso X el Sabio reconoce a personas que han destacado en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia o la investigación, o que han prestado servicios relevantes en cualquiera de estos ámbitos, tanto en España como en el ámbito internacional.

"Es evidente que la trayectoria de Juan Francisco Otálora reúne con creces estos méritos. Se trata de una persona con una amplia trayectoria social, académica y profesional, caracterizada por una clara vocación de servicio público y por un compromiso constante con la educación y la mejora de la sociedad", ha añadido.

El IES Juan de la Cierva y Codorníu de Totana fue el primer centro educativo que implantó el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional en la Región de Murcia durante el curso 2005-2006, un hito que se ha conmemorado esta mañana junto a toda comunidad educativa.