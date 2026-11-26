El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, preside un minuto de silencio en recuerdo de Verónica, la mujer asesinada en Bullas - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha reclamado este jueves un "basta ya" contra la violencia machista y ha pedido unidad social para combatir esta lacra tras el asesinato de una mujer de 32 años en Bullas (Murcia), presuntamente a manos de su pareja.

Lucas ha realizado estas declaraciones tras presidir un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno, en Murcia, como muestra de condena y recuerdo a la víctima.

"Desde el dolor y la indignación, procede proclamar una vez más, alto y claro, un basta ya. Basta ya de mirar hacia otro lado, basta ya de negar la existencia de este drama social, de esta lacra que es la violencia machista", ha manifestado.

Asimismo, ha reiterado el pésame y el apoyo a los familiares y allegados de la mujer asesinada. "La violencia machista, cada vez que hay una mujer asesinada, es un fracaso colectivo", ha afirmado.