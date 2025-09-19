Luján será nuevo secretario general de CROEM cuando concluya su mandato al frente de la UMU en marzo o abril de 2026

MURCIA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, ha anunciado este viernes que tiene un "compromiso personal" con el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales (CROEM), Miguel López Abad, para incorporarse a su equipo como secretario general de la patronal una vez concluya su mandato al frente la de la institución docente.

Luján lo ha confirmado a preguntas de los medios de comunicación antes del acto oficial de apertura del curso académico 2024-2025, que ha tenido lugar en el Paraninfo del Campus de La Merced.

Según ha manifestado el máximo representante de la UMU, las elecciones al Rectorado tendrán lugar entre marzo y abril de 2026, momento en el que él entregará el bastón de mando al nuevo rector o rectora que salga elegido de los comicios.

Luján, natural de la pedanía murciana de El Palmar, ha señalado a los periodistas que las elecciones en la UMU serán uno de los hitos que marcarán el curso académico. "Mi mandato termina en la próxima primavera. Conforme a lo previsto, la convocatoria de elecciones se hará en el mes de enero y las elecciones se celebrarán entre el mes de marzo y el mes de abril", ha dicho.

Sobre la conclusión de su etapa como rector, que inició en 2018, ha dicho que supone "la culminación de un proyecto que empezó hace siete años y poco y que, como universitario que soy, ha representado quizá uno de los momentos más intensos y también más felices de mi vida". En este sentido, ha destacado "el orgullo y el honor de haber podido servir a la Universidad de Murcia, que ha sido mi casa".

Preguntado sobre cómo afronta la nueva etapa que iniciará el próximo año, ha indicado que mientras siga siendo rector desarrollará su trabajo al frente de la UMU con normalidad. "Hoy es el acto de apertura, yo sigo siendo rector de la Universidad de Murcia y voy a seguir como en los últimos 7 años, 24 horas al día, 7 días a la semana", ha concluido Luján.