Luna (TSJMU) llama a la "mesura en la crítica" y alerta de que "presión" a jueces "genera caldo de cultivo"

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell - EUROPA PRESS

MURCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJMU), Manuel Luna Carbonell, ha hecho un llamamiento este martes a la "mesura en la crítica" hacia el sistema judicial y ha advertido de que "la presión, el insulto y la descalificación" generan un "caldo de cultivo" que puede provocar "desconfianza" en la ciudadanía.

"Hacemos un llamamiento desde las instituciones que representan el Poder Judicial a la mesura en la crítica, a que no se utilice la descalificación por descalificar. Todas las resoluciones judiciales son, deben ser y pueden ser objeto de una crítica razonada, argumentada y sosegada", ha manifestado durante la presentación de la memoria del tribunal relativa al año 2025.

Al ser preguntado por los medios de comunicación sobre el clima de tensión que marca la actualidad, Luna Carbonell ha defendido la necesidad de que los profesionales de la Justicia ejerzan su función con "independencia, con responsabilidad y con única sujeción a la ley" frente a las críticas.

"Puede ser peligroso hacer creer a la ciudadanía que las instituciones judiciales se mueven por motivos espurios; eso puede generar desconfianza y deslegitimidad y no es bueno ni propio de una sociedad democrática y avanzada como la nuestra", ha zanjado.

CAÍDA DE INGRESOS E INCREMENTO DE LA PENDENCIA

Durante su intervención, el presidente del TSJMU ha calificado el 2025 como un año que "no ha sido ordinario" debido a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025, que ha supuesto "la más importante transformación del sistema judicial", convirtiendo 127 juzgados unipersonales en 11 tribunales de instancia en la Región.

En el plano jurisdiccional, Luna Carbonell ha destacado que el balance arroja una ligera disminución en el ingreso total de asuntos, que se redujo un 2,5% hasta situarse en 248.805.

Por su parte, la tasa de resolución se incrementó un 2,2%, resolviéndose un total de 233.861 asuntos, gracias, según ha precisado, al "extraordinario esfuerzo realizado por jueces, magistrados, letrados de la Administración de Justicia y personal funcionario".

Sin embargo, ha lamentado que no ha sido posible frenar el incremento de la pendencia, que sitúa el número de asuntos pendientes en los tribunales murcianos en 221.790. Esto ha elevado la tasa de congestión hasta los 1,95 puntos, y pone en evidencia "la persistencia de los desequilibrios estructurales" y la "insuficiencia de medios disponibles que azota a nuestra región".

RECLAMACIÓN DE PLANTA JUDICIAL: 23 UNIDADES SOLICITADAS

Ante esta situación, el presidente del TSJMU ha calificado de "imperiosa" la necesidad de reforzar la planta judicial y ha respaldado el diagnóstico de su antecesor, Pasqual del Riquelme, sobre el "déficit histórico" de la comunidad.

A este respecto, ha señalado que la Región de Murcia se sitúa "a la cola" del número de jueces por cada 100.000 habitantes, tanto en España como a nivel europeo.

En relación a las soluciones, Luna Carbonell ha destacado la existencia de un proyecto de Real Decreto del Ministerio de Justicia para la creación de 500 unidades a nivel nacional, de las que 19 se corresponderán o se atribuirán a la Región de Murcia, una cifra que considera "insuficiente".

Por ello, ha adelantado que este año la Sala de Gobierno ya ha identificado otras 23 unidades judiciales "cuya necesidad también es muy importante".

INNOVACIÓN DIGITAL Y AGENDA ESTRATÉGICA

El presidente del TSJMU ha resaltado además el "liderazgo" de la justicia murciana en innovación tecnológica con proyectos aplicados en 2025 como la extensión de la identificación digital para colectivos vulnerables, la automatización de procedimientos monitorios o la consolidación de la unidad regional de subastas.

Asimismo, se ha aprobado la nueva Agenda Estratégica 2026-2030 para orientar la acción de gobierno del tribunal bajo criterios de transparencia, calidad, innovación y excelencia organizativa.

Finalmente, en el ámbito político y administrativo, Luna Carbonell ha destacado la "buena recepción y buena sintonía con todas las instituciones" tras sus reuniones con el Ejecutivo regional y la Delegación del Gobierno en la comunidad.