Este lunes arranca la X Edición del festival 'MurciArt' con cinco conciertos en el Palacio de San Esteban

Cartel de la décima edición del festival 'MurciArt'. - CARM

MURCIA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Palacio de San Esteban acoge desde este lunes la décima edición del festival de música de cámara 'MurciArt', que contará con cinco conciertos gratuitos hasta completar aforo y que está respaldado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes.

La programación arranca el lunes, 22 de junio, con 'Sexteto de cuerda en re menor (incompleta)', de Alexander Borodin, y 'Sexteto nº 2 en Sol mayor, Op. 32', de Johannes Brahms, obra que sonó en el primer concierto de la primera edición del festival. El martes será el concierto 'Solitas Mozaritianos', de MurciArt Camerata, con tres piezas del maestro austriaco y una de Heinrich Joseph Baermann.

Por otro lado, el concierto del miércoles lleva el título de 'Expansión romántica' y cuenta con las obras 'Quinteto si bemol mayor, Op. 34' para clarinete y cuarteto de cuerdas de Carl Maria von Weber, y 'Quinteto en sol menor K. 516' para dos violines, dos violas y violonchelo de Mozart.

En la velada del jueves se podrá escuchar 'Quinteto en La mayor, K. 581' para clarinete y cuarteto de cuerdas de Mozart y 'Octeto en Re mayor, Op. 5', obra de gran complejidad técnica de Reinhold Glière que sonará por primera vez en el festival. 'MurciArt' concluye, el viernes 26, con el concierto 'Jóvenes Talentos' del grupo de cámara de los jóvenes alumnos de MurciArt Academy.

Los conciertos en la sede del Gobierno regional serán a las 21.00 horas y son gratuitos hasta completar aforo. Entre el plantel de músicos invitados a esta iniciativa, que tiene como directores artísticos a Darlin Dyle y Rumen Cvetkov, se encuentran los murcianos Álvaro Ros y Miguel Ángel Guerrero, quienes en anteriores ediciones recibieron clases magistrales dentro de las actividades formativas del festival, así como Pedro Franco y Juan Antonio Nicolás.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, destacó que "una de las singularidades del festival 'MurciArt', además de poder disfrutar de la mejor música de cámara en el Palacio de San Esteban, es que desarrolla una actividad formativa de clases magistrales y grupales de forma paralela en el Auditorio regional Víctor Villegas. De hecho, los jóvenes alumnos de estas clases protagonizan dos de los conciertos y dos de los músicos murcianos que participaron como alumnos en anteriores ediciones han pasado a ser músicos invitados en esta".

El plantel de músicos de esta edición de 'MurciArt' está formado por los violinistas Sergey Ostrovsky, David Castro-Balbi, Darlin Dyle, Desislava Cvetkova y Miguel Guerrero; los violistas Rumen Cvetkov, Lesster Mejías y Álvaro Ros; los violonchelistas Christophe Morin y Zsofie Keleti; el clarinetista Pedro Franco; y Juan Antonio Nicolás, flauta travesera.