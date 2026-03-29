Los 'Lunes Literarios' se despiden este lunes hasta después de Fiestas de Primavera con su Concurso de Escritura Rápida

Una participante en el anterior certamen de los 'Lunes Literarios' - LUNES LITERARIOS

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ciclo de recitales de 'Lunes Literarios' se van a despedir hasta después de las Fiestas de Primavera este lunes, a partir de las 21.00 horas, con una nueva edición de su Concurso de Escritura Rápida. Será como siempre en el Café El Sur de Murcia.

Como viene siendo tradición en los últimos años, el ciclo literario que coordina el poeta y periodista Alberto Caride se toma un descanso hasta después de las Fiestas de Primavera que se celebran en el municipio de Murcia.

Este Lunes Santo todos los asistentes podrán disfrutar del divertido y competito concurso de relato breve en el que se reta a escribir un texto de 50 palabras sobre un tema que se dará al inicio. Para desarrollarlo tendrán 30 minutos de tiempo.

Los tres mejores relatos, en opinión de un jurado constituido para la ocasión, recibirán un lote de libros y el ganador, además, un obsequio del Café El Sur. El ciclo regresará el próximo 13 de abril.