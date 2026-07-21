Maestro Espada agota las entradas para su concierto del 3 de octubre en el Teatro Romea de Murcia - AYUNTAMIENTO DE MOLINA DE SEGURA

MURCIA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dúo murciano Maestro Espada ha agotado las entradas para el concierto que ofrecerá el próximo 3 de octubre, a las 20.00 horas, en el Teatro Romea de Murcia, colgando el cartel de 'sold out' meses antes de la actuación.

Los hermanos Alejandro y Víctor Hernández pondrán el broche final en el Teatro Romea a la gira de'La Despedía' y a un recorrido que, antes de llegar a Murcia, hará parada el 19 de septiembre en la Sala Villanos de Madrid, según han informado sus promotores.

El proyecto musical de Maestro Espada nace de la investigación y recuperación del folclore de la huerta murciana, que el dúo combina con arreglos e instrumentación contemporánea. Su primer trabajo discográfico, producido por Raül Refree, toma como punto de partida géneros populares como las jotas, las parrandas y las malagueñas.

El anuncio del lleno en el Romea llega después de que Maestro Espada haya participado en citas como Primavera Sound y el Montreux Jazz Festival, además de actuar en festivales como SanSan Festival, Alma Occident y SonRías Baixas.