El mago Jorge Blass estrena Noches de Sal este miércoles en Cartagena

José Mercé, Miguel Campello y Melody actuarán en el festival este agosto

CARTAGENA (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

Cartagena vivirá este verano un año más sus Noches de Sal, el ciclo que organiza el Ayuntamiento y que celebra su quinta edición, del 13 al 24 de agosto en el auditorio Paco Martín del Parque Torres, con la producción de Crash Music y Raw Music. Artistas como José Mercé, Miguel Campello, Melody, Grison o Jorge Blass forman parte de la programación de esta edición, cuyas entradas puede adquirirse través de la web https://entradas.crashmusic.es/, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

El mago Jorge Blass será el encargado de abrir el festival el 13 de agosto, lo seguirá el humor familiar de los Hermanos Aragón el 14 de agosto, tras esto llegarán los conciertos de Miguel Campello el 15 de agosto, Marina Reche el 16 de agosto y Melody el jueves, 21 de agosto.

El ciclo continuará con la música de Belter Souls el 22 de agosto, tras ellos llegará el cantaor José Mercé, el sábado 23 de agosto, uno de los nombres más destacados del flamenco en nuestro país. El humor de Grison pondrá el cierre a la quinta edición de Noches de Sal el domingo 24 de agosto.